Kadın Nüfusunun Fazla Olduğu Ülkeler

Dünya üzerinde pek çok ülkenin nüfusları göz önünde bulundurulduğunda erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak öyle istisna ülkeler var ki bu ülkelerin genel nüfusuna bakıldığında kadınların daha çok olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Genellikle Orta Avrupa ülkelerinde görülen kadın nüfusunun erkeklere oranla daha yoğun oluşu pek çok farklı sebebe bağlanmaktadır. Özellikle Baltık Ülkeleri olarak adlandırılan ve Baltık Denizi’ne kıyısı olan Estonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkelerde görülen kadın nüfusu yoğunluğu ülkemizde de ilginç olarak karşılanmaktadır.

İşte toplam nüfusta, kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranla daha fazla olduğu ülkeler listesi…

Estonya

Estonya 1 milyon 316 bin nüfusa sahip Baltık Ülkeleri’nden biri olarak öne çıkmaktadır. Estonya’nın kadın nüfusunun toplam nüfusa oranı %54.10’dur. Adeta erkek kıtlığının yaşandığı ülkeler arasında zirveleri zorlayan Estonya’da sadece Kihnu Adası olarak adlandırılan bölgede 400 binin üzerinde kadının yaşadığı bilinmektedir. Kadınlar tarafından yönetilen bölge olarak da nitelendirilen bu adada pek çok işte çalışan kadınları görmek mümkün olmaktadır. Adada sayıca az olan erkeklerin büyük bir çoğunluğu da balıkçılıkla uğraştığı için günlük yaşamda ada içinde erkeğe denk gelmek oldukça zordur. zira Estonya’nın Kihnu Adası’ndaki tüm işler yılın büyük bir bölümünde kadınlar tarafından yapılmaktadır.

Litvanya

Toplam nüfusu 2 milyon 872 bin olan Litvanya’da da kadın nüfus oranı %54 olmasıyla dikkat çekmektedir. Bu Avrupa ülkesinde erkeklerin nüfus oranının kadınlara göre az olmasında gösterilen temel sebepler; sigara ve alkol tüketimi, depresyona bağlı intiharlardır. Erkek kıtlığı yaşanan bu ülkede alışık olduğumuzun aksine kadınlar erkeklerin peşinden koşturmaktadır. Günlük hayatta hemen hemen her yerde göze çarpan kadınlar pek çok işi yerine getirmektedir. Bununla birlikte Litvanya’nın Cumhurbaşkanı da kadındır.

Ukrayna

Diğer Orta Avrupa Ülkeleri’ne nazaran oldukça kalabalık nüfusuyla dikkat çeken Ukrayna’da toplamda 45 milyon vatandaş yaşamaktadır. Kadın nüfusunun oranın %53,70 olduğu bu ülkede neredeyse kadınlardan oluşan bir kent bile bulunmaktadır. Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kentinde yaşayanların %85’i kadınlardan oluşmaktadır. Uzmanlar Ukrayna nüfusundaki kadın egemenliğinin sebebi olarak ülke genelinde yüksek kız bebek doğumunun olduğunu öne sürmektedir.

Ermenistan

Doğu Avrupa Ülkeleri arasında yer alan Ermenistan’da da kadın nüfus oranının yüksekliği dikkat çekmektedir. Nüfus itibarıyla çok da kalabalık olmayan Ermenistan’da kadın nüfusunun oranı %53.60’dır. Baltık Ülkeleri’nden sonra en yüksek kadın nüfusuna sahip ülkelerden biri olan Ermenistan’da kadınlar evlenirken kocalarına başlık parası ve çeyiz vermektedir.