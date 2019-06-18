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Bolu Belediyesi İşçileri Ankara Kahramankazan'a ulaştı

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçiler, Kahramankazan'a ulaştı.İşçiler, 49 gün süren oturma eyleminin ardından Ankara'ya yürüyüş başlattı.
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Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçiler, Kahramankazan'a ulaştı

HİZMET-İŞ Sendikası'nca, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan yaklaşık 250 kişi, 8'inci günde Kahramankazan'a ulaştı.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağı sözünü verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, önce Bolu Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı. İşçiler, 49 gün süren oturma eyleminin ardından Ankara'ya yürüyüş başlattı.

KAHRAMANKAZAN'A ULAŞTILAR

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, İstanbul'dan gelen sendika üyeleri ile birlikte yaklaşık 250 kişi yer aldı.

'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar, 8'inci gün Ankara'nın Kahramankazan ilçesine ulaştı. Slogan atarak ve ellerinde dövizlerle yürüyen işçilere, yoldan geçen bazı sürücüler de destek verdi. İşçilere, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da destek verdi.

"Bolu'da 97 işçimiz ve diğer belediyelerde toplam 700'ün üzerinde bir işçi çıkarması gerçekleştirilmiş

Milletvekili Halil Etyemez, 31 Mart seçimlerinden sonra el değiştiren Bolu Belediyesi ve diğer belediyelerde işçilerin çıkartılarak mağdur edildiğini söyledi. Etyemez, "Bolu'da 97 işçimiz ve diğer belediyelerde toplam 700'ün üzerinde bir işçi çıkarması gerçekleştirilmiş.

Seçimden önce toplantılar yapıp, oy isteyen ve onların hakkını, emeğini koruyacağını ifade ederek oy alan belediye başkanının, daha mazbatası kurumadan işçileri kapı dışarı koyması temel insan hakkına, emeğe ve çalışan insanlara aykırı bir tutum ve davranıştır.

11 Haziran'da yola çıkan işçilerimizin bu emek ve adalet yürüyüşüne hep beraber şahitlik etmek üzere ve destek olmak üzere buraya geldik" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NA GİDİYORUZ'

İşçiler adına konuşan Hatice Çelik de 6 yıldır belediyede çalıştığını ve yeniden işini istediğini söyleyerek, "Kılıçdaroğlu’na gidiyoruz. Verdiği sözleri tutmasını istiyoruz. Yağmurda biraz zor oluyor ama biz durmadan yürüyoruz, işimizi geri istiyoruz" diye konuştu.

İşçilerin yürüyüşü, Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde sona erecek.

Bugün 15:57 TSİ DHA Ankara- Gündem

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