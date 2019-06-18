Sağanak Yağış Hafta Boyunca Devam Edecek

Meteoroloji’den gelen açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.

BİR UYARI DA MARMARA BÖLGESİ İÇİN GELDİ

İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ile Yalova’da da yağmur bekleniyor.

Bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklığın mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği