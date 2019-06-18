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İzmir’in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı

İzmir’in Menemen ilçesinde gezi turlarında kullanılan faytonlar, hayvanların eziyet görmemesi için Menemen Belediyesi tarafından yasaklandı.
İzmir’in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı mask
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Menemen ilçesinde faytonlarla ilgili yeni bir karar alındı. Menemen Belediyesi, hayvanların eziyet görmemesi için kent genelinde gezi turlarında kullanılan faytonların kullanımını yasakladı. Belediye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu kapsamında hayvanların rahat yaşamalarını ve onlara karşı oluşacak her türlü kötü muameleyi engellemek için; ilçemiz genelinde fayton kullanımı yasaklanmıştır."

(İHA)

Bugün 19:52 TSİ İHA İzmir- Yaşam

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