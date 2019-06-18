İzmir’in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı

Menemen ilçesinde faytonlarla ilgili yeni bir karar alındı. Menemen Belediyesi, hayvanların eziyet görmemesi için kent genelinde gezi turlarında kullanılan faytonların kullanımını yasakladı. Belediye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu kapsamında hayvanların rahat yaşamalarını ve onlara karşı oluşacak her türlü kötü muameleyi engellemek için; ilçemiz genelinde fayton kullanımı yasaklanmıştır."
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz