Askerlik süresini altı aya indiren madde, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Askere Alma Kanun Teklifi görüşülüyor. Er ve erbaşlar için hizmet süresini altı ay, yedek subay ve yedek astsubay için 12 ay olarak düzenleyen 5. madde, Genel Kurulda kabul edildi.

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

5. maddenin Cumhurbaşkanı’na askerlik süresini bir katına kadar artırma ve yarısına kadar indirme yetkisi veren fıkrası ise partilerin ortak önergesiyle rötuşlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı askerlik süresini belirleyebilecek ancak bu süre 6 aydan az olamayacak.

(İHA)

Yeni askerlik sistemi kanunu son dakika gelişmesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis’ten çıkacak olan karara çevrilmiş durumdaydı.. TBMM’de bu gün görüşülmesi planlanan Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Tek tip askerlik sistemi olarak belirlenen ve bedelli askerliğin kalıcı olarak yürürlüğe girebilmesi için AK Parti ve MHP’li milletvekilleri, gerektiği durumda sabaha kadar fazla mesai yaparak çalışıp bu kanunun netlik kazanmasını sağlayacaklar.

Yeni askerlik sistem ülkemizde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bu sebeple son dönemde internet üzerinden yapılan araştırmalardan da kolaylıkla görülebildiği üzere “Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?” gibi sorular sıklıkla araştırma konusu haline geliyor. “Yeni askerlik sistemi maddeleri neler?” ve “Yeni askerlik sistemi kanununda değişiklik var mı?” sorularının yanıtlarını internet üzerinden arayan vatandaşlarımız, haberimizin devamında tüm bu soruların cevaplarını bulabilir, yeni askerlik sistemi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylara hakim olabilirsiniz.

Konuya ilişkin hükümet kanadından yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TBMM’de görüşülmesi beklenen yeni askerlik sistemi konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. “Niyetimiz Askeralma Kanunu Teklifi’ni bu hafta içinde bitirmek. Bitmezse en geç haftaya kesin biter.” dedi.

Bunun yanında muhalefet kanadının yürürlüğe geçirilmesi planlanan kanunda yer alan bazı maddeler hakkında değişiklik taleplerinin de olduğunu hatırlatan Turan, bu sebeple teklifleri tekrar gözden geçirdiklerini ve ilgili maddeleri paydaşlar ile görüştüklerine dair açıklama yaptı. İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili olarak merak edilen tüm gelişmeler ve detaylar…

Hükümetten Yeni Sisteme İlişkin Açıklama Geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Haziran Salı günü TBMM’de görüşülmesi planlanan Askeralma Kanunu Teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Turan, Meclis binasında basın mensuplarına konuya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Meclis Genel Kurulu’nda bu haftanın gündem maddesinin Askeralma Kanunu Teklifi olduğunu ve tüm muhalefet partilerin grup başkanvekillerini bugün arayarak süreci başlattıklarını aktaran Turan, AK Parti’nin gerçekleştireceği kapalı grup toplantısında Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz’ın milletvekillerine sistemle ilgili olarak bilgiler aktaracağını ifade etti.

Şu anda muhalefet partilerinin ilgili kanunda yer alan bazı maddeler hakkında değişiklik yapılması yönünde taleplerinin olduğunu hatırlatan Turan, bu sebeple kanunda yer alan söz konusu maddelerin tekrar gözden geçirildiğini ve bu maddelere ilişkin paydaşlar ile görüş alışverişinin yapıldığını kaydetti.

“Teklifin görüşmelerinin bu hafta bitmesini ama muhalefetin itirazı süreci uzatacak olursa da bir dahaki hafta bitmesini öngörüyoruz.” diye konuşan Turan, söz konusu Askeralma Kanunu Teklifi’ni Meclis’ten uzlaşı ve anlaşma zemininde geçirmeyi planladıklarını bu sebeple de konuyu uzun uzadıya tartışacaklarını basın mensuplarına aktardı.

Uzun Dönem Askerler Terhis Edilecek Mi?

TBMM’de bu hafta görülen Askeralma Kanunu Teklifi’nin kabul edilerek yasalaşması halinde, mevcut durumda silah altında 6 ayını tamamlamış yaklaşık 130 bin er terhis imkanına kavuşacak. Söz konusu gelişmenin yaşanması halinde, terörle mücadele başta olmak üzere, ülke güvenliğinde zafiyet yaratabileceği endişelerinin gün yüzüne çıkması üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teklifte yer alan planlamanın hiçbir şekilde zafiyet yaratmayacak şekilde yapıldığını belirtti.

Fakat Meclis’te önümüzdeki günlerde ele alınması planlanan teklifte, orduda eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süreliğine “kademeli terhis” uygulamasının gündeme gelebilmesi söz konusu oluyor.

Bedelli Askerlik Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca vatandaşın yakından ilgilendiği Askeralma Kanunu Teklifi, Meclis’te görüşülmeye başlanıyor. Bu kanun teklifinde dikkat çeken maddelerden biri de bedelli askerlik fiyatları ile ilgili olması sebebiyle öne çıkıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Denizkurdu tatbikatında T.C.G Salih Reis Fırkateyn’inde yapmış olduğu açıklamalar ile kamuoyunu aydınlattı.

Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretine ilişkin yapmış olduğu açıklamada, 5 binden 50 bin TL’ye kadar uzanan bir projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini ifade etti.

Hulusi Akar’dan Yeni Askerlik Sistemi Açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi ve sonuca erdirilmesi beklenen Askeralma Kanunu Teklifi hakkında ve yeni askerlik sistemine ilişkin kamuoyunu aydınlatacak açıklamalarda bulundu.

Akar’ın yapmış olduğu açıklamalara ilişkin önemli detaylar ise şu şekilde: “TSK’nın temel görevi ülkemizin, milletimizin birliğini ve bütünlüğünü sağlamaktır. Bu konuda yaptığımız mücadelede öne çıkan hususlar birincisi FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemiz, büyük bir başarıyla, azimle ve kararlılıkla devam etmektedir.”

Bu etkinliklerin sürdürülebilir olması için yeni bir askerlik sistemine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Hulusi Akar, bütün modelleri gözden geçirdiklerini ve bu kanunda milli ve tarihi değerlerin göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.