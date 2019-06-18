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Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek’in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Tevfik Yener ile ünlü sanatçı Neşe Karaböcek’in hayatını kaybeden oğulları Hasan Ali Yener son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan çok sayıda sanatçı, Yener ile Karaböcek’i acı gününde yalnız bırakmadı.
Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek’in oğlu son yolculuğuna uğurlandı mask
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Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek’in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Tevfik Yener ile ünlü sanatçı Neşe Karaböcek’in oğulları Hasan Ali Yener, Pazar günü hayatını kaybetmişti. Hasan Ali Yener için Beykent Hz. Ebubekir Sıddık Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Orhan Gencebay ve Müjdat Gezen başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı. Taziyeleri kabul eden Yener ile Karaböcek, gözyaşlarına hakim olamadı.

(İHA)

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