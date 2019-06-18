Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek’in oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Tevfik Yener ile ünlü sanatçı Neşe Karaböcek’in oğulları Hasan Ali Yener, Pazar günü hayatını kaybetmişti. Hasan Ali Yener için Beykent Hz. Ebubekir Sıddık Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine Orhan Gencebay ve Müjdat Gezen başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı. Taziyeleri kabul eden Yener ile Karaböcek, gözyaşlarına hakim olamadı.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz