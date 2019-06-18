Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 23:10 TSİ- Siyaset G: Bugün 23:11 TSİ

"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamasına cevap verdi. Erdoğan, "Doğu Akdeniz’de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim sondajlarımızdan neden rahatsızlık duysun? Geçen Macron açıklama yapıyor, ’Türkiye oradan çekilsin’. Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın? Türkiye bırak kıyıdaş olmayı Türkiye garantör ülkedir. Senin şirketin varmış. Şirketin kadar konuş" dedi.
Erdoğan'dan Macron'a sert gönderme mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamasına cevap verdi. Erdoğan, "Doğu Akdeniz’de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim sondajlarımızdan neden rahatsızlık duysun? Geçen Macron açıklama yapıyor, ’Türkiye oradan çekilsin’. Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın? Türkiye bırak kıyıdaş olmayı Türkiye garantör ülkedir. Senin şirketin varmış. Şirketin kadar konuş" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak son 6 yıldır her biri diğerinden ağır siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kalıyoruz. 7 Şubat MİT krizi bu sürecin işaret fişeği gibiydi. Gezi olayları, çukur terörü, 15 Temmuz darbe girişimi, geçen yıl Ağustos ayında yaşadığımız operasyonlarla bugünlere geldik. S-400 ve Doğu Akdeniz’de ülkemizi tehdit altına alan aynı gayeler vardır.

Bu operasyonların bir tek hedefi var, o da Türkiye’nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır. Şu gerçeği artık çok net bir şekilde görebiliyoruz. Son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar birilerini çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Savunma sanayisi ileri bir Türkiye her yıl ülkemize sattıkları silahlar üzerinden milyonlarca dolar kazanan silah baronlarının işine gelmiyor. Göreve geldiğimizde yerli savunma sanayimiz yüzde 20’yi oluşturuyordu, şu anda yüzde 70’e çıktık" şeklinde konuştu.

"DOĞU AKDENİZ’DE KIYISI BİLE BULUNMAYAN FRANSA BİZİM SONDAJLARIMIZDAN NEDEN RAHATSIZLIK DUYSUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenliğini sağlamış bir Türkiye, terör örgütleri eliyle iç siyasetimizi yönlendiren çevrelerin işine gelmiyor. Oyun kuran, oyun bozan bir ülke yerine sadece senaryolarında figüranlık yapan bir ülke istiyorlar. Kendilerine yük olmayacak ancak karşılarında da dik durabilme cesareti gösteremeyecek pısırık, ürkek, özgüvensiz bir Türkiye hayal ediyorlar.

Eskiden olduğu gibi bir mektupla ya da telefonla hizaya getirebilecekleri Türkiye’nin hasretini çekiyorlar. 2013’de IMF borcunu sıfırladık. 27,5 milyar dolar Merkez Bankası döviz rezervi vardı şimdi 90 milyar dolar gibi bir seviyede seyrediyoruz. Uluslararası basında yürütülen karalama kampanyalarının motivasyonu budur. Doğu Akdeniz’de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim sondajlarımızdan neden rahatsızlık duysun?" diye konuştu.

"SENİN ŞİRKETİN VARMIŞ.ŞİRKETİN KADAR KONUŞ"

Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Bazen bize fedailik yapıyor, biz de Deniz Kuvvetlerimizle yerimizi alıyoruz ve orada aramaya devam ediyorlar. Geçenlerde bizim oradaki personelimize tutuklama çıkaracaklarını söylediler. Biz de onlara dedik ki ’afedersiniz sıkıyorsa gelin alın’ dedik. Çünkü biz Türkiye’yiz, buna fırsat vermeyeceğiz.

Gemilerimizin dördü de çalışmalarını sürdürecek. Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyiz. Geçen Macron açıklama yapıyor, ’Türkiye oradan çekilsin.’ Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın? Türkiye bırak kıyıdaş olmayı Türkiye garantör ülkedir. Burada Yunanistan, İngiltere konuşabilir. Niye, garantör ülkedir.

Senin şirketin varmış. Şirketin kadar konuş. NATO üyesi Yunanistan’ın S-300 alması sorun olmazken, Türkiye’nin S-400 almasından neden rahatsız oluyorlar? Bu da manidar. 31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor? Bu da manidar" ifadelerini kullandı.

Bugün 23:10 TSİ İHA İstanbul- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Çinli iş insanlarından TBMM'ye ziyaret mask
Çinli iş insanlarından TBMM'ye ziyaret
Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere Mesaj mask
Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere Mesaj
Bakan Soylu'dan, Jandarma'nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı mask
Bakan Soylu'dan, Jandarma'nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum” mask
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum”
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting mask
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting
Semih Yalçın: Cumhur İttifakı Uyum İçinde Devam Ediyor mask
Semih Yalçın: Cumhur İttifakı Uyum İçinde Devam Ediyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
Ata Memleketi Çankırı'dan İngiltere Başbakan adayı Johnson'a, destek mask
Ata Memleketi Çankırı'dan İngiltere Başbakan adayı Johnson'a, destek
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını mask
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Soruları ve Yorumları mask
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Soruları ve Yorumları
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi mask
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur mask
Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur

GALERİ

Sağanak yağışta eline sabun alıp yıkandı mask
Sağanak yağışta eline sabun alıp yıkandı
Bakan Varank Avrupa fizik olimpiyatı birincileriyle buluştu mask
Bakan Varank Avrupa fizik olimpiyatı birincileriyle buluştu
Japonya’da 6.8’lik deprem mask
Japonya’da 6.8’lik deprem
Selde ölü sayısı 2’ye yükseldi mask
Selde ölü sayısı 2’ye yükseldi
Bakan Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını cevapladı mask
Bakan Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını cevapladı
Bugün Neler Yaşandı? 18 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 18 Haziran 2019 Günün Özeti...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL