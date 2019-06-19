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Yaz Alışverişi Tarzınız Kadar Rahat Olacak

GLAMI, rahatlığın ve şıklığın bir araya geldiği yaz sezonunda dolaplara ilham verecek yaz kombinlerini bir araya getirerek, kullanıcılara stressiz bir alışveriş deneyimi sunuyor.
Yaz Alışverişi Tarzınız Kadar Rahat Olacak mask
Yaz Alışverişi Tarzınız Kadar Rahat Olacak mask
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Avrupa’nın en ünlü moda arama motorlarından GLAMI Türkiye, online alışveriş tutkunlarının sezonun en trend ürünlerine tek bir tıkla ulaşmalarını sağlıyor. Birbirinden farklı markaların favori yaz ürünlerini bir araya getiren GLAMI, bu sayede onlarca alışveriş sitesinde satışa sunulan giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünlerini tek tıkla meraklılarının beğenisine sunuyor. Ayrıca yaz indirimlerini yakından takip etmek isteyen kullanıcılar, diledikleri kategoriyi GLAMI’nin indirim filtrelerinden seçerek fırsatları yakından takip edebiliyor. Böylece rahatlığına önem veren kullanıcılar kolay, hızlı ve konforlu bir alışverişin keyfini yaşama fırsatı yakalıyor.

Rahat parçalarla tarzınızı tazeleyin!

Konforlu olmak şık görünmek kadar önemli bir unsur. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların da artmasıyla birlikte basit, geniş kesimler, sade tasarımlar ön plana çıkıyor. Söz konusu rahatlık olduğunda minimalist tarzlara sahip klasik ve zarif pantolonlar, uzun salaş elbiseler, keten bluzlar, pileli etekler ve bunları tamamlayan dolgu topuk ayakkabılar ve sandaletler dikkat çekiyor. Diğer taraftan çantalar ise tarzınıza toparlayıcı bir bütünlük katıyor. XXL çantalar konforlu bir tamamlayıcı görevi görürken, natürel dokulu çantalar ise plaj esintisini kıyafetinize taşıyor.

Aksesuarlarla tarzınızı sanata dönüştürün!

Yaz aylarında aksesuarlar rahat kombinlerin tamamlayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Bale ruhundan ilham alan saç bantları, etnik desenli fularlar, inci taşlı tokalar yaz tarzına sanatsal bir dokunuş katıyor. Küçük parçalı aksesuarlar sadeliğinize zarafet katarken, büyük olanlar ise iddialı bir görünüme sahip olmanızı garantiliyor.

İster sıradan bir elbise, ister bermuda şort ve sade bir bluz giyin, aksesuarlar bu yaz şıklığınızın en önemli parçası olacak.

En sevdiğiniz markaların indirimlerini hemen keşfedin!

Farklı markaların indirimlerini aynı anda takip etmek neredeyse imkânsız. Özellikle sezonsal ürün alışverişlerinde kampanyaları yakalamak, fırsatlardan yararlanmak ekonomisini düşünler için fırsat yaratıyor. GLAMI’nin indirimli ürün filtreleri sayesinde alışveriş tutkunları, sadece birkaç tıklamayla aradığı parçayı kolayca bulma imkanına sahip oluyor.

GLAMI’nin kullanıcıları için kategorize ettiği indirimli ürünleri incelemek ve fırsatları yakından takip etmek için glami.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bugün 09:19 TSİ Ankara- Kadın

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