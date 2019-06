IT Altyapılarını İzlemenin Sağladığı 5 Fayda

ŞİRKETLERİN IT ALTYAPILARINI DÜZENLİ İZLEMESİ VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

Günümüzde IT departmanlarının yaşanan sorunlara tepki vermek için oldukça fazla zaman harcadığı görülüyor. IT altyapısının doğru ve düzenli bir şekilde izlenmesi ise sorunları önlemede büyük önem taşıyor ve IT ortamının geleceğini şekillendirmek için bilinçli kararlar almaya yardımcı oluyor. Bütünleşik iş sürekliliği çözümleri sunan Clonera, IT departmanlarının optimum performansta çalışması ve olası hataların yaşanmadan önlemesi için IT alt yapısını izlemenin şirketlere sağladığı temel faydaları 5 başlık altında topluyor.

1. Veriye Dayalı Görüş ve Kararlar Almanızı Sağlar

Düzenli izleme, IT altyapılarının gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olmaktan daha fazlasını sağlıyor. Ancak, teknoloji değişimleri ve iş ihtiyaçları geliştikçe, şirketlerin IT altyapı performanslarından ve ne yapmaları gerektiğinden emin olmadıkları görülüyor. CIO’lar IT altyapısını izleyerek sistemlerin performansını karşılaştırma olanağına sahip olabilir ve IT ortamları hakkında edindikleri veriler ile önemli kararlar alabilirler. Ayrıca, şirketin IT ortamını izlemek, riskleri azaltarak sistemleri proaktif olarak yönetmeye de olanak sağlar.

2. Sorunları Erken Teşhis Eder

IT sistemlerinin proaktif analizi, yaşanabilecek büyük aksaklıkları önleme şansını da yükseltiyor. Yaşanılan arızaları ve altyapıların düzenli sağlık kontrollerini izlemek, şirket sistemindeki herhangi bir tutarsızlığı tanımlayabilme ve korelasyonları anlayabilme anlamına geliyor. Ayrıca ağları izlemek, ağ tıkanıklığı gibi aksaklıkların son kullanıcıları etkilemeden önce algılanmasını ve çözülmesini sağlarken, sistemlerin sürekli izlenmesinden dolayı herhangi bir uyarı işaretini yakalama olasılığını da artırıyor. Böylelikle sorunun son kullanıcıyı etkilememesi için devreye girmek daha olası bir hal alabiliyor. Bu durum aynı zamanda IT departmanındaki yükü de hafifletiyor.

3. Verimliliği Ve Performansı İyileştirir

IT altyapısının izlemesi, yalnızca mevcut performansın ölçülmesini içermeyip, iyileştirmenin gerektiği alanların araştırılarak belirlenmesi konusunda da şirketlere destek sağlıyor. Sistemlerin gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için altyapıya ince ayar yapmaya olanak sağlayan yakından izleme, IT ekiplerinin ağın nasıl çalıştığını ve sistemlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamalarına yardımcı oluyor. Clonera’ya göre bu durum, şirketlerin potansiyel problemleri saptayarak gelecekteki zaman kaybını önlemelerine yardımcı oluyor.

4. Planlama be Bütçeleme Sayesinde IT Sisteminiz Gelişir

Tüm yazılımlarda olduğu gibi, IT varlıklarında da izlemeyi gerektiren yaşam döngüleri oluyor. Bu varlıkların performansının zaman içinde değişeceğini ifade eden Clonera, aynı şekilde şirketlerin stratejilerinin de değişmesi gerektiğini hatırlatarak bu varlıkların devam eden performanslarını izlemenin önemli olduğunu ve bu durumlar için planlama ve bütçelerin hazırlanması gerektiğini vurguluyor. Hazırlanan planlamalar ile IT sistemleri, gelişime hep açık kalıyor.

5. Kesintileri ve İş Kayıplarını Önler

IT sistemlerinin kapalı kalma süresi yalnızca son kullanıcının deneyimini ve verimliliğini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda şirketin temel çizgisini de etkiliyor. IT ortamlarının sağlığını izlemek, şirketlerde meydana gelen bozulmalara yol açan eğilimleri ve kalıpları tanımlamaya yardımcı oluyor. Bundan dolayı şirketlerin kesinti ve kayıpları önlenebiliyor.

CIO'ların kesintisiz performans sağlamak ve verimliliği artırmak için sürekli baskı altında olduğunu dile getiren Clonera, IT altyapılarının düzenli izlenmesi ile CIO’ların her zaman en yüksek performansla hareket ederek IT ortamlarının düzenli yönetimini sağlayabileceklerini vurguluyor.