19 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8680 liradan alınan dolar 5,87 liradan, 6,57 liradan alınan euro ise 6,5720 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,83 liradan, euro ise 6,53 liradan satılmıştı.
(İHA)
Serbest piyasada dolar 5,87 liradan, euro ise 6,5720 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz