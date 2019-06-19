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Ankara Optimum Yaz Festivali Devam Ediyor

Kaliteli alışverişin merkezi Ankara Optimum AVM, 22-23 Haziran Kare Takımı etkinliği, 23 Haziran’da ise Tuğçe Kandemir konseri ile ziyaretçilerine keyifli bir hafta sonu yaşatacak.
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Ankara Optimum AVM ziyaretçileri hafta sonu eğlenceye doyacak

Birbirinden eğlenceli ve her kitleye hitap eden etkinlikleriyle “Ankara Optimum Yaz Festivali” hız kesmeden devam ediyor.

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kare Takımı kahramanları, Kuti, Aypa, Rupi, Enda Ankara Optimum’a konuk olacak. Eğlendirirken öğreten Kare Takımı karakterleri, minik misafirlerine unutamayacakları bir hafta sonu yaşatacak.

Tüm çocukların ücretsiz olarak katılabileceği Kare Takımı etkinliği, 22 Haziran saat 12.00-14.00-16:00 ve 18:00, 23 Haziran tarihinde ise 13.00 ve 15.00 saatlerinde Ankara Optimum AVM etkinlik alanında gerçekleşecek.

Ankaralılar, Tuğçe Kandemir şarkılarıyla yazın keyfini çıkaracak


Bu Benim Öyküm ve Gülü Soldurmam şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, 23 Haziran akşamı Ankara Optimum AVM’de müzikseverlerle bir araya gelecek. Kandemir, popüler şarkılarını saat 18.30’da Ankara Optimum AVM ziyaretçileri için seslendirecek.

Ankara Optimum AVM ziyaretçileri için ücretsiz olan konser öncesi Ankara Optimum AVM sosyal medya hesaplarında sürprizler takipçileri bekliyor.

# ARMADA AVM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
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Bugün 10:08 TSİ Ankara/ Etimesgut- Etkinlik

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