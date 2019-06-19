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e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor!

e-Devlet Kapısı Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! e-Devlet’in Yeni İsmi Ne Olacak? Yeni Dönemde Hangi İsimle Devam Edecek ? Haberin detayını yazımızda okuyabilirsiniz.

e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! mask
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! mask
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e-Devlet Kapısı Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! e-Devlet’in Yeni İsmi Ne Olacak?

Ülkemizde 20 Nisan 2006 tarihinde e-Devlet Kapısı sistemi adıyla vatandaşların kullanımına sunulan elektronik hizmet sistemi, vatandaşların devlet dairelerinde ve diğer resmi kurumlarda kuyrukta bekleme derdini sonlandırmıştı. Gelişen teknolojik çağa adım uydurulmasının akabinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan sistemin bugün geldiği nokta itibarıyla vatandaşlara tek tuşla bütün resmi işlemlerini yapabilme imkanı sunmaktadır.

Türkiye’nin elektronik platformlara uyumlu hale gelmesinde mihenk taşı görevi gören e-Devlet Kapısı sistemi sayesinde vatandaşların devlet kurumlarında harcadıkları zamanlar, bu kurumlara ulaşmak için karşılaştıkları masraflar sisteme geçilmesinin ardından vatandaşın yanına kâr kalmıştı. Ülkemizde 2006 yılının nisan ayından itibaren aktif olarak kullanılan ve günümüzde hemen hemen bütün devlet kurumları ile bazı özel kuruluşların da elektronik hizmetlerinden faydalanabilir hale getirilen e-Devlet Kapısı sisteminin isminde değişiklik yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç tarafından müjdelenen habere göre e-Devlet Ka

pısı sisteminin yeni adı belli oldu.

Yeni Dönemde Dijital Türkiye İsmiyle Devam Edecek

Günümüzde eğitimden sosyal güvenliğe, emniyetten sağlığa kadar pek çok farklı alanda elektronik hizmet sunmaya devam eden e-Devlet Kapısı yeni dönemde yeni ismiyle vatandaşa hizmet vermeyi sürdürecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç yeni dönemde “Dijital Türkiye” adıyla hizmet verecek olan sistemin ara yüzünde de değişiklikler yapılacağını müjdeledi. Çok kısa zaman sonra gelecek güncellemeler ile birlikte Dijital Türkiye ismiyle faaliyetlerine devam edecek olan uygulamada yeni servisler de devreye girecek.

Koç yaptığı kamuoyu açıklamasında; “Özellikle nesnelerin interneti gibi teknolojilerle beraber artık dijital dünyadaki bütün veriler toplanabiliyor.” dedikten sonra bu verilerin Türkiye’de depolanmasını ve kendi ülkemizde yeniden bir değere dönüşmesini istediklerini kaydetti. “İnsanların bu verileri paylaşabilmesi için öncelikle güvenmesi lazım.” diyen Dr. Ali Taha Koç, dünya üzerinde bu tür hizmetleri gerçekleştiren firmaların kullanıcılardan izin aldıktan sonra elde ettikleri bütün verileri birtakım amaçlar doğrultusunda kullanabildiklerini kaydetti. Bu durumun kullanıcıların güvenliği açısından büyük riskler teşkil ettiğini ifade eden Koç, “Kişisel verilerin kullanımı aslında insanın yaşam hakkıyla aynı değeri taşıyor.” dedi.

Kısa bir süre sonra büyük bir güncelleme ile e-Devlet Kapısı sisteminin ismi de dahil olmak üzere genel bir değişim geçireceği öğrenildi. Bu güncelleme ile birlikte sisteme yeni elektronik hizmetler eklenirken aynı zamanda mevcut görünüm ve temada da birtakım iyileştirmeler yapılacağı aktarıldı.

Bugün 10:23 TSİ - Teknoloji

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