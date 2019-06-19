2019 Kurban Bayramı Hangi Tarihte? Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

Ramazan Bayramı’nın geride kalmasının ardından bu sene yaz dönemine denk gelen ikinci dini bayramımız Kurban Bayramı’nın hangi tarihte icra edileceği merak ediliyor. 2019 yılı itibarıyla dini bayramlarımızın yaz dönemine denk gelmesiyle birlikte bayram tatillerinden istifade ederek deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilini iple çekmeye başladı. Bununla birlikte Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusu da gündeme geldi. İşte 2019 yılı Kurban Bayramı ile ilgili olarak merak edilen tüm soruların yanıtları ve bilinmesi gereken detaylı bilgiler…

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? soruları vatandaşlar tarafından en yanıtları merak edilen soruların başında geliyor. Nitekim bu yıl yaz döneminde icra edilecek olan Kurban Bayramı’nda tatil süresinden istifade ederek kendilerini deniz kıyısına atmak isteyen vatandaşlar özellikle internet üzerinden Kurban Bayramı hakkında detaylı bilgiler edinmek istiyor. Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair merak edilen tüm soruların cevaplarını haber yazımızda bulabilirsiniz.

2019 Kurban Bayramı Ne Zaman İcra Edilecek?

Bilindiği üzere ülkemizde icra edilmesi beklenen dini bayramların tarihlerini Diyanet İşleri Başkanlığı belirlemektedir. Bu kurumun hazırladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl itibarıyla 11 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek. Bu bağlamda Kurban Bayramı süresinin 4 güne tekabül ettiği de göz önünde bulundurulduğunda şu şekilde bir sıralamayla karşılaşmak mümkün olmaktadır:

Kurban Bayramı Arefesi, 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü

Kurban Bayramı’nın 1. günü, 11 Ağustos 2019 Pazar günü

Kurban Bayramı’nın 2. günü, 12 Ağustos 2019 Pazartesi günü

Kurban Bayramı’nın 3. günü, 13 Ağustos 2019 Salı günü

Kurban Bayramı’nın 4. ve son günü, 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Özellikle Kurban Bayramı’nın 2019 yılında yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte bu bayramın resmi tatillerinden istifade ederek tatile çıkmayı planlayan vatandaşlar, bu yıl itibarıyla Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da merak etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu takvime göre Kurban Bayramı tatili cumartesi günü başlayıp, Çarşamba günü sona eriyor. Fakat haftanın devam eden günleri Perşembe ve Cuma günlerinin de söz konusu tatil süresinin içine eklenmesi gibi bir beklenti de mevcut. Ancak bu konuyla ilgili olarak yetki mercii Cumhurbaşkanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.