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Emekli ve Memur Vatandaşlar Temmuz Zammını Bekliyor!

Temmuz ayında emekli ve memur vatandaşların maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu mu? Temmuz ayında yapılacak olan zamlar maaşları nasıl etkileyecek? Milyonlarca emekli vatandaşın merak ettiği bu soruların yanıtlarını ve bilinmesi gereken tüm detaylı bilgileri haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Emekli ve Memur Vatandaşlar Temmuz Zammını Bekliyor! mask
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Emekli ve Memur Vatandaşlar Temmuz Zammını Bekliyor!

Ülkemizdeki milyonlarca emekli vatandaşımız temmuz ayında maaşlarına yapılacak olan zamları yakından takip ediyor. Enflasyon oranlarına göre belirlenen zam oranları, vatandaşlar tarafından şimdiden merak konusu oldu. Temmuz ayında kesin bir şekilde maaşlarına zam yapılacak olan emekliler, bu zamların ne kadar olacağı hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memur vatandaşların maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu mu? Temmuz ayında yapılacak olan zamlar maaşları nasıl etkileyecek? Milyonlarca emekli vatandaşın merak ettiği bu soruların yanıtlarını ve bilinmesi gereken tüm detaylı bilgileri haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Emekli ve memurların aylıklarına zam yapılması gündemdeki güncelliğini koruyor. Temmuz ayına sayılı günler kala, bu ayda maaşlarına zam yapılacağı kesinleşen milyonlarca emekli ve memur vatandaşımız, zam oranlarının ve maaşlarının ne kadar zamlanacağının araştırmasını yapmayı sürdürüyor.

Memur ve Memur Emeklilerine %5 Zam Yapılacak

Eski adıyla SSK ve BAĞKUR olan ve yeni sistemdeki isimleriyle 4A ve 4B Hizmet Grubu’na bağlı olan emekli vatandaşların aylıklarına 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına göre zam yapılacağı açıklanmıştı. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine de %5 zam yapılacağı ve bu zammın üzerine ilk 6 aylık enflasyon oranının %4’ü aşması durumunda aşan kısım kadar fark eklenecek.

İlk 5 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasına göre bir hesaplama yapıldığında, SSK ve BAĞKUR (4A ve 4B) emeklilerinin zam oranının %4,99 olduğu ortaya çıkıyor. Bunun yanında memur ve memur emeklisi vatandaşların aylıklarına ise %5,99 zam oranı gündeme geliyor. Bu oranların artması veya eksilmesi ise tamamen Haziran ayı sonunda açıklanması beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine bağlı olması, tüm gözlerin bu açıklamaya çevrilmesine neden oluyor.

3 Temmuz’da Açıklanacak

Daha önceden Haziran ayının sonunda açıklanması beklenen Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 3 Temmuz 2019 tarihinde kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın geçtiğimiz gün açıklamış olduğu haziran ayı beklenti anketi, TÜFE hakkında birtakım ipuçlarını da gözler önüne serdi.

Buna göre ülkemizdeki alanında uzman ekonomistler ile yapılan son beklenti anketinde, haziran ayında TÜFE’nin %0,91 olması bekleniyor. Bu oranın 2019 yılının ilk 5 aylık enflasyon oranına eklenmesinin ardından milyonlarca emekli ve memur emeklisi vatandaşın aylıklarına uygulanacak olan zam oranının da kesinleşmesi söz konusu olacak. Vatandaşlar gözünü ve kulağını 3 Temmuz’da açıklanacak olan TÜFE duyurusuna dikmiş durumda.

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