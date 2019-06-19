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23 Haziran İstanbul Seçimlerinde Oy Kullanma Saat Kaçta Başlayacak?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinin ardından İstanbul’da bulunan 10 milyon 560 bin 963 seçmen, oy kullanma işlemlerinin 23 Haziran günü saat kaçta başlayacağını merak ediyor.
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23 Haziran İstanbul Seçimlerinde Oy Kullanma Saat Kaçta Başlayacak?

Tekrar edilmesi gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde geri sayım başladı. 23 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek oy kullanma işlemine sayılı günler kala İstanbullu vatandaşlar demokratik haklarını kullanmak için şimdiden sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinin ardından İstanbul’da bulunan 10 milyon 560 bin 963 seçmen, oy kullanma işlemlerinin 23 Haziran günü saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden oluşan Cumhur İttifakı’nın daha önce 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlere olağanüstü itiraz talebinde bulunmalarının ardından bu talebi incelemek üzerine kabul eden Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin oy çokluğu ile yenilenmesine karar vermiştir. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bu kararı resmen kamuoyuna duyurmasının ardından tekrar edilecek olan İBB Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran günü yapılacağı açıklanmıştı.

10 Milyon 560 Bin 963 Seçmen Oy Kullanacak

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edilmesinin ardından yeniden seçim yapılmasına hükmeden YSK, 23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbullu seçmenlerin tekrardan oy kullanmaları gerektiğini ifade etmişti. Bunun ardından İstanbul’da bulunan on milyon beş yüz altmış bin dokuz yüz altmış üç seçmen 23 Haziran tarihine sayılı günler kala oy kullanmak için sabırsızlıkla beklemeye başladı. Seçmenlerin oy kullanması için YSK, 31 bin 124 sandığı oy kullanma işlemine açtı. Yerel seçimlerde, sadece İBB Başkanlığı seçimlerinin tekrar edilmesine hükmedildiğinden oy verme işleminde İstanbullu seçmenlerin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylarına ait oy pusulası konulacak. Bununla birlikte oy pusulasının basımında 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan yerel seçim için uygulanan esasların uygulanacağı açıklandı.

Seçmen Oy Vermeye Saat Kaçta Başlayacak?

Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak olan 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 23 Haziran 2019 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçimlere sayılı gün kala heyecanın giderek artmasıyla birlikte İstanbullu seçmenler oy verme işlemlerinin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul’da oy verme saati yine diğer yerel seçimlerde olduğu gibi saat 08.00’de başlatılacak. Vatandaşlar sabah 08.00 saatinden itibaren kendilerine belirlenen sandıklarda oy kullanma işlemini gerçekleştirebilecek. Öte yandan oy kullanma işlemi yine saat 17.00’de sonlandırılarak tamamlanmış olacak.

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