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UEFA Süper Kupa Finali İçin Biletler Satışa Sunuldu

Avrupa futbolunun en büyüğünün belirleneceği UEFA Süper Kupa Finali için geri sayım sürüyor. 2018 – 2019 Futbol sezonunda İstanbul’da Vodafone Park’ta gerçekleştirecek olan UEFA Süper Kupa final müsabakasının biletleri 18 Haziran Salı günü itibarıyla satışa sunuldu. İki İngiliz ekibi Chelsea ve Liverpool’un karşılaşacağı maçın bilet fiyatları ise 50 Euro ile 150 Euro arasında değişiyor.
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14 Ağustos’ta Vodafone Park İngiliz vatandaşları ile dolup taşacak. Nitekim 2018 – 2019 Futbol sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yine bir Londra ekibi olan Tottenham’ı yenmeyi başaran Liverpool mutlu sona ulaşmıştı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi final müsabakasında da İngiltere’nin Arsenal takımını mağlup ederek kupaya uzanan Chelsea Avrupa’nın en büyük ikinci kupasının sahibi olmuştu.

Şimdi bu iki köklü İngiliz kulübü kozlarını UEFA Süper Kupa için paylaşacak. 2018 – 2019 UEFA Süper Kupası’nı müzesine götürmek isteyen takımların taraftarları ise 14 Ağustos’ta İstanbul’da Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ta oynanacak final maçı için geri sayıma başladı. Bu büyük karşılaşmayı tribünden seyretmek isteyen tarafların UEFA resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor.

Üç Farklı Kategoride Fiyatlar Belli Oldu

Öte yandan 14 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan UEFA Süper Kupa Finali, Chelsea – Liverpool müsabakasının biletleri 18 Haziran Salı günü itibarıyla satışa sunuldu. Bu gelişmenin ardından söz konusu biletlerin fiyatları da kamuoyuna duyurulmuş oldu. Özellikle İngiliz taraftarlar tarafından merakla beklenen final müsabakasının biletlerinin 50 ila 150 Euro fiyatları arasında 3 farklı kategoride satışa sunulmuş olduğu görüldü.

UEFA komisyonu tarafından belirlenen kurallara göre tribünlerin %78’inin İngiliz kulüplerinin taraftarlarına kalan bölümünün ise yerel organizasyon komitesi, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşa ayrılacağı ifade edildi.

Biletleri UEFA Onaylayacak

UEFA resmi internet sitesine yapılan başvuruları değerlendirmeye alacak olan UEFA komitesi, temmuz ayının ortalarında yeniden kamuoyu duyurusu yaparak başvurusunu onayladığı kişilerin 10 gün içinde bilet almasına izin verecek. Bu açıklamanın ardından başvurusu onaylanan taraftarların 10 gün içinde ödemelerini gerçekleştirerek biletlerini satın almaları beklenecek. Aksi halde ödemelerin yapılmaması gibi bir durumla karşılaşılmasıyla beraber bilet alma hakkı başka bir başvurana devredilecek. Bununla birlikte UEFA Süper Kupa Final Maçına başvuruların sayısının stadın kapasitesini aşması durumunda bilet sahiplerinin kura ile belirleneceği açıklandı.

Chelsea ile Liverpool arasında gerçekleşecek olan UEFA Süper Kupa Final Maçı 14 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Vodafone Park stadında oynanacak.

Bugün 10:51 TSİ - Spor

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