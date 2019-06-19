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Emirates'den Çevre Dostu Yenilikler

Emirates, çevre stratejisinin önemli bir parçası olan sürdürülebilirlik konusunda attığı adımlarla fark yaratmaya devam ediyor. Havayolu, tüm ağı dahilinde, uçaklarındaki tek kullanımlık plastik ürün miktarını azaltacağını taahhüt etti.
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İnsanları ve şehirleri birbirine bağlayan Emirates Havayolu, Haziran ayı itibarı ile uçaklarındaki tek kullanımlık plastik ürün miktarını azaltacağını belirterek çevre dostu kağıt pipet kullanımına geçildiğini açıkladı. Kısa zaman içerisinde Emirates’in tüm uçuşları, plastik pipet kullanımı olmadan gerçekleştirilecek.

Şirket, uzun zamandır, çeşitli uzun vadeli sürdürülebilirlik projeleri üzerine çalışıyor. Plastik pipetlerin yanı sıra, plastik kokteyl çubukları ve karıştırıcıları da yıl sonuna kadar, çevre dostu alternatifleri ile değiştirilecek. Ağustos ayından itibaren, uçak içi ürün satışlarında kullanılan plastik torbalar da kâğıt torbalarla değiştirilecek. Bu girişim sayesinde, her yıl tahmini 81.7 milyon tek kullanımlık plastik atığın doğaya karışması engellenmiş olacak.

Emirates uçuşlarında, uçakta çeşitli geri dönüşüm girişimlerinin araştırılmasına yönelik denemeler gerçekleştirildi. Uzun vadeli vizyonunun bir parçası olarak, kabin ekiplerindeki personellerin önerileri ile Dubai ve diğer noktalarda geri dönüşüme dahil edilmek üzere, büyük plastik şişeler uçaktayken ayrıştırılıyor. Bu sayede, her ay tahmini 3 ton ya da 150,000 civarında plastik şişenin, doğaya karışmasının önüne geçiliyor.

Uçaktaki plastiklere yönelik tam bir inceleme gerçekleştirildi ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde, şirket, plastik atıklarla başa çıkmaya yönelik yeni girişimleri de aşama aşama uygulamaya başlayacak.

2017 yılında, Emirates, Economy Class kabinlerine yönelik, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan ecoTHREAD™ battaniyeleri kullanmaya başlamıştı. Her bir battaniye, 28 geri dönüştürülmüş plastik şişeden oluşuyor ve bu yılın sonuna kadar, Emirates, sadece bu girişim ile 88 milyon plastik şişenin, doğaya zarar vermesini önlemiş olacak.

Emirates’in çevre ve sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için: www.emirates.com/environment

Bugün 11:33 TSİ Ankara- Gündem

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