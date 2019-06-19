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Facebook Kendi Kripto Birimini Dünyaya Tanıttı!

Facebook’un kamuoyuna yaptığı duyurunun ardından gözler Libra ve Calibra adıyla piyasaya sunulacak yeni kripto para birimi ve dijital cüzdana çevrildi. Lansmanın gerçekleştirilmesinin ardından dünyanın en büyük finansal şirketleri olan Visa, Mastercard, Paypal’ın yanı sıra değişik sektörlerde faaliyet gösteren Ebay, Uber, Lyft ve Spotify gibi şirketler, Facebook’un para birimini kullanacaklarını açıkladı.
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Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan ve kurulduğu günden bu yana teknoloji sektöründe yatırımlarına devam eden Facebook, yeni kripto para birimi olan Libra ile dijital cüzdanı Calibra’yı dünya kamuoyuna tanıttı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli faaliyetlerini sürdüren dünyanın en önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Facebook, kendi üretimi olan kripto para birimi ve sanal cüzdanını 2020 yılı itibarıyla piyasaya sürecek.

Facebook’un kamuoyuna yaptığı duyurunun ardından gözler Libra ve Calibra adıyla piyasaya sunulacak yeni kripto para birimi ve dijital cüzdana çevrildi. Lansmanın gerçekleştirilmesinin ardından dünyanın en büyük finansal şirketleri olan Visa, Mastercard, Paypal’ın yanı sıra değişik sektörlerde faaliyet gösteren Ebay, Uber, Lyft ve Spotify gibi şirketler, Facebook’un para birimini kullanacaklarını açıkladı.

Facebook’un Para Birimi Piyasaya Sürülecek

Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak teknoloji sektöründeki yatırımlarıyla dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Facebook, geçtiğimiz günlerde yapılan dünya lansmanı ile kendi kripto para birimi olan Libra ve dijital cüzdan Calibra’nın 2020 yılında piyasadaki yerini alacağını dünya kamuoyuna duyurdu.

Bununla birlikte Facebook’un Haziran ayı içinde kendi kripto para birimi olan Libra’yı kullanıma açacağı hazırlandığı belirtildi. Libra’ya destek veren kuruluşlar arasında Visa, Mastercard, Uber, Paypal ve Spotify gibi pek çok şirketin bulunduğu biliniyor. ABD’nin The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan habere göre Facebook’un dünya tanıtımını yaptığı kripto para biriminin Libra adıyla piyasaya sürüleceği ve bu kripto para biriminin yönetim işlerini sosyal medya şirketinin değil, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumun yapacağı açıklandı.

Libra Konsorsiyumu

Facebook sosyal medya şirketinden yapılan açıklamada, şirketin kendi kripto para birimi olan Libra’nın hedefinin küresel çapta milyarlarca insanın kolay bir şekilde kullanabileceği basit küresel bir para birimi olduğu ve bu hedef doğrultusunda gerekli finansal altyapıyı oluşturmak olduğu ifade edildi. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, Libra kripto para biriminin yönetimden Facebook sosyal medya şirketinin sorumlu olmayacağına da dikkat çekildi. Buna göre 2020 yılında piyasaya sürülmeye hazırlanan Libra’nın yönetim işlerinden aralarında Visa, Mastercard, Uber, Vodafone, Spotify, Ebay, Paypal gibi toplamda 28 farklı sektörlerden şirketin sorumlu olacağı belirtildi.

Bunun yanında Libra’nın tek bir varlık yerine Dolar ve Euro başta olmak üzere pek çok sayıda para birimine bağlı olacağı kaydedildi. Birçok güvenilir şirketin Facebook’un yeni kripto para birimine destek vermesinin akabinde Libra’nın yaygın olarak kullanılması oldukça yüksek bir ihtimal taşıyor.

Bugün 11:44 TSİ Ankara- Teknoloji

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