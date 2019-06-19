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Peyzaj ve Çiçekçilik Sektörünün Sorunları ATO'da Ele Alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, kentsel peyzaj uygulamalarında yerli üretim bitki örtüsünün kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, peyzaj ve çiçekçilik sektörünün sorunlarının çözümü konusundaki ilk adımın yerli üretim ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile atılabileceğini söyledi. Yılmaz, istişare toplantısında ele alınan sorun ve çözüm önerilerinin en kısa sürede düzenlenecek sektörel çalıştayda daha geniş katılımla ele alınacağını kaydetti.
Peyzaj ve Çiçekçilik Sektörünün Sorunları ATO'da Ele Alındı mask
Peyzaj ve Çiçekçilik Sektörünün Sorunları ATO'da Ele Alındı mask
Peyzaj ve Çiçekçilik Sektörünün Sorunları ATO'da Ele Alındı mask
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ATO SEKTÖR SORUNLARINI MERCEK ALTINA ALMAYA DEVAM EDİYOR…

ATO BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ: “BİTKİSEL ÜRETİMDE YERLİ ÜRETİMİN ARTMASI İÇİN UYGUN KOŞULLAR OLUŞTURULMALI”

YILMAZ: “TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ÜRETİMİ İÇİN YATIRIM YAPILMALI

ATO’nun 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ile 53 No’lu Peyzaj ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri Meslek Komitesi’nin düzenlediği “Peyzaj ve Çiçekçilik Sektörel Özel İstişare Toplantısı” Cumhurbaşkanlığı Danışmanı İbrahim Sönmez, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Türkiye Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan ve sektör temsilcilerini katılımıyla ATO Duatepe Hizmet Binası’nda yapıldı.

-PEYZAJ PROJELERİNDE YERLİ BİTKİ-

Toplantıya başkanlık yapan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye’nin bitki tür ve çeşitliliği itibariyle yüksek potansiyele sahip olduğunu belirterek, kentsel peyzaj projelerinde yerli bitki türlerinin kullanılması gerektiğini söyledi. Süs bitkisi ve çiçek üretiminin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “ Başkent Ankara’da yetiştirilebilecek ürünlerin belirlenmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi için planlamasının yapılması gerekiyor” dedi.

-TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ-

Dünyada tıbbi ve aromatik bitki sektörünün 115 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye’de önemli bitki türlerini bulunduğunu ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılarak gelir sağlanabileceğini söyledi. Yılmaz, “Türkiye’de 3 binden fazla bitki çeşidinin yetiştirilebileceği ve bu şekilde milyon dolarlarla ifade edilecek bir gelir sağlanabileceği öngörülüyor. Artık Ankara’ya uygun diye Karaçam üretimiyle yetinilmemesi, tıbbi ve aromatik bitkilerini üretimi ve bunun için yatırımlar yapılması hedeflenmelidir” diye konuştu.

-“YERLİ ÜRETİM İÇİN UYGUN KOŞULLAR OLUŞTURULMALI”-

Peyzaj uygulamaları için bitki materyali üreten fide ve fidanlık işletmelerinin sorunlarına da değinen Yılmaz, büyük zincir marketlerin bu alanda satışlar yaparak işletmelere rakip haline geldiğini söyledi. Yerli fide ve fidan üretiminin teşvik edilmesi açısından su maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerektiğini de vurgulayan Yılmaz, “Bitkisel üretimde yerli üretimin artması için uygun üretim ve rekabet koşulları oluşturulmalıdır” dedi.

Yılmaz, peyzaj konusunun kentleşmenin en temel konularından biri olduğunu da belirterek, “Kentlerdeki betonlaşmadan şikayet ediliyor. Bunun önüne geçmek için bina inşaat ruhsatları alınırken peyzaj projesinin de birlikte sunulmasının zorunlu tutulmalı ve bu süreçte peyzaj sektöründen bir temsilci yer almalı” dedi. Yılmaz, inşaat projelerinde peyzaj alanlarının genel inşaat alanıyla uyumlu olarak gerçekleştirilmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

-“PEYZAJ PROJELERİNE ODA DENETİMİ TALEBİ”-

Toplantıda konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan da, peyzaj projelerinin kentsel dokuyla uyumlu yapılması için Oda denetimden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kaptan ayrıca, ilgili bakanlıklarda peyzaj mimarlığına dair bir yönetim kademesinin bulunmadığına da dikkat çekti.

-“BİTKİ POTANSİYELİ TANITILMALI”-

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı İbrahim Sönmez, Türkiye’nin bitkisel üretim gerçekleştirebilecek bir ülke olduğunu söyledi. Sönmez, Türkiye’nin bitkisel üretim alanında potansiyelini tanıtıcı bir pazarlama faaliyeti gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

-“ÇİÇEK ÜRETİMİ İÇİN OSB”-

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar da konuşmasında, sektörde faaliyet gösteren firmaların üretim alanı konusunda sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, “Çiçek ve bitki üreticileri olarak organize sanayi bölgesi gibi bir üretim alanına ihtiyacımız var” dedi.

-“FİDANLIKLAR TARLA DEĞİL İŞ YERİDİR” -

ATO Meclis Divan Katibi ve 53 No’lu Peyzaj ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Fatih Sertaç Bulut, da, fidanlıkların tarla olarak görülmesinden kaynaklı sorunlar yaşadıklarını belirterek, “Fidanlık ruhsatlarında, elektrik ve su bağlanmasında ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu alanlar tarla gibi görülüyor ancak bu alanlar verginin üretildiği ve istihdam sağlandığı iş yerleridir” dedi.

Toplantıya, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj ve Mimarlar Odası Genel Saymanı Barış Işık, SÜSBİR Genel Sekreteri Hatice Ünal, 53 No’lu Peyzaj ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Yunus Emre Özsoy ile Komite ve Meclis Üyesi Üsame Kalaycı, Komite Üyesi Savaş Erdoğdu, 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Erol Akçay ve Komite Üyesi Erhan Ünal katıldı.

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Bugün 12:32 TSİ Ankara/ Çankaya- Ekonomi

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