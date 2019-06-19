Princess Cruise'un Türkiye Satış Hakları Naviosa'da

Dünyada en trend gemi rotalarını belirleyen, altı kıtaya birden yelken açarak 300 liman ve 150 farklı güzergah ile yolcularına tam anlamıyla “dünyayı gezme fırsatı sunan” Princess Cruise, Türkiye yapılanmasını yeniledi. Türkiye satış haklarını Noviosa’ya emanet ederek ülkemizdeki operasyonunu yeniden canlandıran şirket, Princess Cruise Türkiye adıyla İstanbul’dan dünyaya açılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan ve ana limanlarından biri olan İstanbul’u tercih etme sebeplerini anlatan Princess Cruise Dünya Satış Başkanı Trey Hickey, “Türk yemekleri, kültürü, tarihi, coğrafyasıyla birlikte turistik açıdan büyük bir öneme sahip. Bu ülkenin güzelliklerini daha çok limanda daha çok insanla paylaşmak istiyoruz. Dünyada bir çok lokasyon kendine has bir özelliği ve çekiciliği olsa bile yine de en çok merak edilen ve en trend destinasyonlardan biri Akdeniz. İstanbul’un tarihçesi ve kültür zenginliğinden dolayı Akdeniz’e gelmek isteyenlerin büyük bir çoğunluğu İstanbul ve Türkiye’yi de liman olarak görmek istiyor” dedi.

“En büyük farklılığımız gemiye bindikten sonra anlaşılıyor çünkü birçok gemi şirketi gibi bizim de hizmetimiz çok üst düzeyde fakat biz dünyadaki en uluslararası gemi şirketiyiz” şeklinde sözlerine devam eden Trey Hickey, Princess Cruise’un farkının gemilerinde farklı ulusları ağırlarken yabancı hissetmemeleri sağlamak olduğunu söylüyor.

En trendy rotalar Uzak Doğu-Japonya, Karayipler ve Alaska…

Princess Cruise Türkiye Temsilcisi ve Naviosa Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı, Princess’in en gözde destinasyonlarının egzotik yerler olduğunu, dünyada en çok merak edilen ülke olarak da Japonya’nın başı çektiğini ifade ediyor. Yaklaşık 25 yanaşılabilecek limana sahip olan ve farklı programların gerçekleştirebilmesine imkan sağlayan Japonya’yı ilgide, Karayipler ve Alaska takip ediyor…

“Dünya çapında deniz seyahatlerinde tanınmış bir lider olarak, her yıl uzunluğu 3 günden 144 güne kadar olan ve konuklarına tüm dünyadaki kıtaları görme imkânı sunan bir şirketiz. Yılda 1 milyon 700 bin misafir taşıyoruz” diyen Tolgar Bıyıklı, lüks hizmetinin yanında farklı seyahat türlerine göre daha uygun fiyatlarla hizmet sunan Princess Cruise’un, Karayipler için rezervasyon döneminin de başladığını belirtti.