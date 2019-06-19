Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:07 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:40 TSİ

Princess Cruise'un Türkiye Satış Hakları Naviosa'da

Deniz yolculuğunun dünyada en çok bilinen ismi Princess Cruise, 2020 yılından itibaren ana limanlarından biri olarak İstanbul’u belirledi. Türkiye’deki tüm satış haklarını Naviosa Seyahat’a devrederek ülkemizde Princess Cruise Türkiye olarak faaliyet gösterecek olan firmanın Dünya Satış Başkanı Trey Hickey, 2020 hedeflerini açıkladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dünyada en trend gemi rotalarını belirleyen, altı kıtaya birden yelken açarak 300 liman ve 150 farklı güzergah ile yolcularına tam anlamıyla “dünyayı gezme fırsatı sunan” Princess Cruise, Türkiye yapılanmasını yeniledi. Türkiye satış haklarını Noviosa’ya emanet ederek ülkemizdeki operasyonunu yeniden canlandıran şirket, Princess Cruise Türkiye adıyla İstanbul’dan dünyaya açılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan ve ana limanlarından biri olan İstanbul’u tercih etme sebeplerini anlatan Princess Cruise Dünya Satış Başkanı Trey Hickey, “Türk yemekleri, kültürü, tarihi, coğrafyasıyla birlikte turistik açıdan büyük bir öneme sahip. Bu ülkenin güzelliklerini daha çok limanda daha çok insanla paylaşmak istiyoruz. Dünyada bir çok lokasyon kendine has bir özelliği ve çekiciliği olsa bile yine de en çok merak edilen ve en trend destinasyonlardan biri Akdeniz. İstanbul’un tarihçesi ve kültür zenginliğinden dolayı Akdeniz’e gelmek isteyenlerin büyük bir çoğunluğu İstanbul ve Türkiye’yi de liman olarak görmek istiyor” dedi.

“En büyük farklılığımız gemiye bindikten sonra anlaşılıyor çünkü birçok gemi şirketi gibi bizim de hizmetimiz çok üst düzeyde fakat biz dünyadaki en uluslararası gemi şirketiyiz” şeklinde sözlerine devam eden Trey Hickey, Princess Cruise’un farkının gemilerinde farklı ulusları ağırlarken yabancı hissetmemeleri sağlamak olduğunu söylüyor.

En trendy rotalar Uzak Doğu-Japonya, Karayipler ve Alaska…

Princess Cruise Türkiye Temsilcisi ve Naviosa Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı, Princess’in en gözde destinasyonlarının egzotik yerler olduğunu, dünyada en çok merak edilen ülke olarak da Japonya’nın başı çektiğini ifade ediyor. Yaklaşık 25 yanaşılabilecek limana sahip olan ve farklı programların gerçekleştirebilmesine imkan sağlayan Japonya’yı ilgide, Karayipler ve Alaska takip ediyor…

“Dünya çapında deniz seyahatlerinde tanınmış bir lider olarak, her yıl uzunluğu 3 günden 144 güne kadar olan ve konuklarına tüm dünyadaki kıtaları görme imkânı sunan bir şirketiz. Yılda 1 milyon 700 bin misafir taşıyoruz” diyen Tolgar Bıyıklı, lüks hizmetinin yanında farklı seyahat türlerine göre daha uygun fiyatlarla hizmet sunan Princess Cruise’un, Karayipler için rezervasyon döneminin de başladığını belirtti.

# İŞ İLANLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 13:07 TSİ Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Princess Cruise'un Türkiye Satış Hakları Naviosa'da mask
Princess Cruise'un Türkiye Satış Hakları Naviosa'da
Peyzaj ve Çiçekçilik Sektörünün Sorunları ATO'da Ele Alındı mask
Peyzaj ve Çiçekçilik Sektörünün Sorunları ATO'da Ele Alındı
Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı mask
Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı
18 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
18 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
18 Haziran 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı mask
18 Haziran 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı
18 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
18 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?" mask
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?"
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını mask
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi mask
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı mask
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur mask
Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur

GALERİ

Halk otobüsü kontrolden çıktı, önündeki araçları arasına daldı mask
Halk otobüsü kontrolden çıktı, önündeki araçları arasına daldı
Şarkıcı Berkay ile Arda Turan davasına devam edildi mask
Şarkıcı Berkay ile Arda Turan davasına devam edildi
IKEA’nın Yaz İndirimi 1 Temmuz’da Başlıyor mask
IKEA’nın Yaz İndirimi 1 Temmuz’da Başlıyor
Eylem hazırlığındaki 12 PKK’lı yakalandı mask
Eylem hazırlığındaki 12 PKK’lı yakalandı
Dünya'nın En Çok Maaş Veren Şirketleri.... mask
Dünya'nın En Çok Maaş Veren Şirketleri....
Karaya oturan teknedeki 36 yolcu kısa sürede kurtarıldı mask
Karaya oturan teknedeki 36 yolcu kısa sürede kurtarıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL