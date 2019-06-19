19 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 253 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 253,20 liradan, bin 667 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 668 liradan, 231 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 235 liradan, bin 629 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 649 liradan, 815 liradan alınan Yarım Ziynet 825 liradan ve 407 liradan alınan Çeyrek Ziynet 412 liradan satılıyor.

(İHA)

Gram Altın Hakkında

Gram altının fiyatı, yatırımcıları yakından ilgilendiren oldukça önemli bir faktördür. Yatırımcıların bir kısmı döviz birimleri yerine daha güvenilir olan altına yönelirler.Altının kazancı dolar veya euro kurlarına görece az olsa da uzun yıllardır istikrar sağlayan tek yatırım aracı olmasından dolayı güven verir. Bu sebeple birçok yatırımcı, paralarını altına yatırmaktan çekinmezler. Çünkü altın ekonomik sistem içerisinde güvenilir liman olarak değerlendirilir.

Gram altının fiyatı da birtakım parametrelere göre artış veya azalış gösterebilir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve siyasi istikrarsızlıklar borsadaki hisseleri ve para birimlerini etkilediği gibi altın fiyatlarını da etkileyebilir. Bu tip durumlarda borsanın düşüşe geçmesi gram altının fiyatlarında da değişikliğe neden olur. Ancak bu durum her zaman borsayla beraber paralel bir düşüş şeklinde gerçekleşmez. Bazı durumlarda borsa düşüş trendinde olsa da altına olan talep hızla artabilir. Bu sebeple gram altın fiyatı hakkında tüm gelişmeleri haber sitemizden anbean takip edebilir ve yatırımınızı nasıl değerlendirmeniz gerektiği konusunda faydalı bilgiler edinebilirsiniz.