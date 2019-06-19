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19 Haziran 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,47’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
19 Haziran 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü mask
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,47’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 447,21 puanlık azalışla 93 bin 711 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Holding endeksi ise 0,26 azaldı.

(İHA)

Borsa Düşüşte! Borsanın Düşüte Olması Alım Fırsatı Yaratır Mı?

Borsada altın, petrol ve dolar tırmanışa geçerken BIST endeksinin düşmesi de sık sık yaşanan durumlardan biri olarak öne çıkıyor. Hisse senetleri piyasasında bu düşüşten en çok olumsuz etkilenenler likit hisseler olarak dikkat çekiyor.

Banka hisselerinin de düşüş gösterdiği durumlarda yatırımcıların takip ettiği fiyat kazanç oranına göre, borsanın düşüşe geçmesi alım fırsatı yaratır mı sorusu da sık sık sorulmaya başladı. Borsada aktif olarak kazançları takip eden ve borsanın yükselişe geçtiğinde doğru ata oynamak isteyen yatırımcılar için borsanın düşüşte olması ne anlam ifade ediyor?  Bu noktada borsada yatırımcıların yakından takip ettikleri fiyat kazanç oranları bir hisse senedinin kazancının kaç katı fiyattan işlem gördüğü hakkında ipucu veren en önemli faktör olduğundan büyük öneme sahip.

Geçmiş dönem fiyat kazanç oranları göz önünde bulundurulduğu zamanlarda 1 veya 2 puanlık düşüşler normal görülür. Ancak hisselerin temel destek seviyelerine gelindiği durumlarda yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatların oluşması çok mümkündür.

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