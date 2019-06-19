İşte Adli Tatil Takvimi.... Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor...

Adli Tatil Nedir? Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter? İşte Adli Tatil Takvimi 2019

Yaz aylarının gelmesinin ardından gerek hukuk alanında görevlerini sürdüren hakim ve savcı gibi mesleklere mensup kişiler gerekse de adli makamlarda işleri bulunan vatandaşlar, adli tatil hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Her yıl olduğu gibi yine yaz döneminde yapılacak olan adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Adli tatil süresince hangi davalara bakılacak? Hakim ve savcılar adli tatilde görev yapmayacak mı? İşte 2019 yılı adli tatil ile merak edilen tüm soruların yanıtları ve bilinmesi gereken detaylı bilgiler…

Adli tatil, hukuk sistemimizin bir parçası olarak hukuk alanında mesleklerini icra eden vatandaşların yıllık izinlerini kullandıkları bir döneme işaret etmektedir. Dolayısıyla adli tatil yargı organlarının toplu bir şekilde izin kullanarak tatile çıktıklarını ifade eder. Bununla birlikte 2019 yılında adli tatil ne zaman başlar, ne zaman biter soruları da yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Kamuoyuna duyurulan adli tatil takvimine göre tatilin başlangıç zamanı ve bitiş tarihi ile ilgili olarak merak edilenler haber yazımızın devamında yer alıyor.

Adli Tatil Ne Zaman Başlar?

Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da adli tatilin başlayacağı tarih, ilgili kanunda yer alan hükümlerce açık bir biçimde belirlenmiştir. Buna göre içinde bulunduğumuz yılda da adli tatil 20 Temmuz tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten itibaren adliyelerde sadece kanunla belirtilen davalara bakılacaktır. Dolayısıyla 20 Temmuz adli tatil başlangıcından itibaren bütün yargı organlarının tatil yapması mümkün değildir. Bu bağlamda adliyelerde adli tatil süresince sadece önceden belirlenen davalar görülmektedir.

Adli Tatil Ne Zaman Biter?

Adli tatil 20 Temmuz 2019 tarihinde başladıktan sonra 31 Ağustos 2019 tarihine kadar sürer. Tatil sürecinin bitmesinin ardından da 1 Eylül tarihi itibarıyla yeni adli yıl başlamış olur. Söz konusu adli tatil süresince icra hukuku gibi ivedilikle sonuçlanması gereken davalar da dahil olmak üzere birtakım belirlenen davalar dışında kalan dava ve uyuşmazlıklara bakılmamaktadır.

Adli Tatilde Hangi Davalara Bakılır?

Adli tatilde hangi dava ve uyuşmazlıklara bakılacağı hukuk sistemimizde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Bu bağlamda ilgili kanunun 102. maddesinde yer alan hükümlere göre, adli tatil süresince şu davalara bakılmaktadır.