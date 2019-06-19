Ayvalık'ın Nergis Dolu Çiçek Adası Satışa Çıkarıldı

Balıkesir’de Çiçek Adası Satışa Sunuldu! Çinliler ve Katarlılar Yoğun İlgi Gösterdi

Balıkesir ilimizin turistik merkezleri olan Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarında bulunan Çiçek Adası sahibinden satışa çıkarıldı. Yaklaşık iki yüz altmış beş bin metrekarelik bir alana sahip olan ada için 105 milyon lira fiyat biçildi. Oldukça güzel bir konumda bulunan adaya özellikle Çinli ve Katarlı yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği, adayı satın almak için girişimlerde bulundukları ifade edildi.

Balıkesir’de karaya iki yüz otuz metre uzaklıkta bulunan ve Ayvalık ile Gömeç ilçe sınırlarının açıklarından konumlanan Çiçek Adası’nın 265 bin metrekare alana sahip olduğu belirlendi. Ülkemizde faaliyet gösteren ünlü satış ve ticaret sitesi üzerinden verilen ilanla satışa çıkarıldığı duyurulan Çiçek Adası için 105 milyon Türk Lirası talep edildi. Adanın üzerinde taban oturumu dört yüz elli metrekareyi bulan üç farklı bina bulunan Çiçek Adası, Balıkesir’in turistik merkezlerinden biri olan Ayvalık ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bununla birlikte Çanakkale – İzmir yoluna da üç buçuk kilometre mesafede bulunan ada, yol üzerinden de görülebiliyor.

İnternet Sitesinde Satış İlanı Yayınlandı

Ülkemizde faaliyet gösteren ve internet üzerinden kişilerin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları satışa çıkardığı sitede de ilanı bulunan Çiçek Adası, son günlerde yerli yatırımcılar kadar yabancı yatırımcıların da ilgi odağı olmuş durumda. Adanın fiziksel özelliklerine ilişkin detayların da tek tek sıralandığı ilana özellikle Çinli ve Katarlı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Çiçek Adası’nın üzerinde dört yüz elli metrekareyi bulan üç farklı binanın olmasının yanında dört farklı noktasında da tatlı su kuyusunun bulunmasıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte adada çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

İnternet üzerinden satışa çıkarılan ilanda belirtildiği üzere Çiçek Adası’nın en yüksek noktasının deniz seviyesinden yirmi iki metre yükseklikte olduğu ifade ediliyor. Milyonerlere ve yatırımcılara hitap eden adanın önümüzdeki günlerde satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

Çevre Sakinleri Satıştan Memnun

Yerli halk tarafından da çok beğenilen Çiçek Adası’nın satışa çıkarılması, çevre sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Çiçek Adası’nın çok güzel bir ada olduğunu ifade eden çevre sakinleri adanın; yeşillikleri, denizi ve nergisi ile keyifli bir yaşam alanı olduğunu belirtiyor. Satışa çıkarıldığını birkaç gün önce duyduklarını dile getiren yerli halk, satın alan yatırımcının bu adaya değer katmasını düşündüklerinden dolayı Çiçek Adası’nın satışını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Adanın Çinli veya Katarlı yatırımcılardan birine satılacağı düşünülüyor.