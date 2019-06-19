Kıbrıs’tan Beklenen Maraş Hamlesi Geliyor! Turizm Cenneti Olacak!

KKTC Hükümeti geçtiğimiz günlerde almış olduğu kararla, 1974 yılından günümüze kadar imara ve kullanıma kapalı olan Maraş’ın açılması için önemli bir gelişmeye adım attı.

Bir dönem lüks hayat tarzının simgesi olan ve Kuzey Kıbrıs’ın dünyaca ünlü plajlarına ev sahipliği yapan Maraş, “Hayalet Şehir” durumundan kurtuluyor. Hollywood yıldızlarının bile gözdesi olan yedi yıldızlı otelleriyle bir zamanların adeta turizm cenneti olarak nitelendirilen Maraş, 42 yıl aradan sonra tekrar imara açılarak yeniden hak ettiği konuma kavuşturulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, tam kırk iki yıldır kullanıma kapalı tutulan ve terk edilmiş şehir olan Maraş’a uzman bir ekibin araştırma yaparak envanter çalışması kararını aldıklarını kamuoyuna duyurdu.

Bakan Özersay, “Hayalet Şehir” Maraş’ın yeniden eski görkemli günlerine kavuşturulması için bilimsel envanterlerin değerlendirilmeye alındığını açıkladı. “Hukuken KKTC’de askeri bölge statüsünde değerlendirilen ve kapalı tutulan Maraş’ta çalışma yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu koşullar hakkında değerlendirme yapacak” ifadelerini kullanan Bakan Kudret Özersay, bu alanda gerekli görülen çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

KKTC ve Ankara Birlikte Hareket Edecek

Edinilen bilgilere göre kaplı Maraş’ın statüsünün netlik kazanması için devreye Ankara’nın da girdiği öğrenildi. Bilimsel çalışmaların başlatılmasıyla birlikte ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından belirlenen ve yetkilendirilen uzman bir ekibin, askeri bölge statüsünde bulunan Maraş’a girerek taşınır ve taşınmaz mülklerin listesini çıkaracağı kaydedildi.

Yapılan çalışmalar hakkında basın organlarına açıklamada bulunan bir üst düzey KKTC yetkilisi, “Kapalı Maraş konusunda artık bir adım atılması gerekiyordu.” ifadelerini kullanarak çalışmalara başlanacağını duyurdu.

On Milyar Dolarlık Yatırım Yapılması Bekleniyor

Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak nitelendirilen Mara, geçmiş yıllarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından verilen karar neticesinde hem yerleşime hem de imara kapatılmıştı. Günümüzde “Hayalet Şehir” olarak ifade edilen Maraş’ın eski görkemli günlerine dönmesi için gerekli tutarın yaklaşık 10 milyar dolar seviyelerine tekabül ettiği öğrenildi.

1974 tarihinde verilen kararla terkedilen Maraş’ta bu tarihten önce 10 bin yataklı 45 otel ile 60 apartman tipi otel bulunmaktaydı. Rum kesiminin turizm faaliyetlerinin de %58’i Maraş’ta sürdüğü biliniyordu. Bunun yanında bölgede 3 bin ticari birim, 99 eğlence mekanı, 143 yönetim ofisi ile 4 bin 649 şahsi ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema salonu bulunmaktaydı. Öte yandan Maraş’ın aralarında İngilizce, Yunanca ve Türkçe kitapların da bulunduğu 8 bin 500 kitaplık bir kütüphanesi de mevcuttu.