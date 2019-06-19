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Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti

Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri, Her Sandık Başına Avukat Görevlendirdi.
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti mask
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Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken, pek çok siyasinin de yenilenen seçimler için işi sıkı tuttuğu görülüyor. 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçime sayılı günler kala Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de avukatları göreve çağırdı.

Cumhur İttifakı cephesinde sıkı kontrollerin yapıldığı bu seçim için muhtemel bir hukuksuzluk durumunda ivedi bir şekilde olaya müdahale edilebilmesi için avukatlardan oluşan bir ekip kuruldu. MHP bünyesinde kurulan bu ekipte görev alan her bir avukat, seçim günüde sorumlu olduğu sandığın başında oy verme işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığını kontrol edecek.

Son olarak İstanbul ziyaretini gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için de gerekli gördüğü girişimlere başlamış durumda. Son olarak gerçekleştirdiği ziyaret esnasında İstanbul İl Başkanlığı’nda parti üyeleri ve delegeleri ile basına kapalı bir toplantı yapan MHP Lideri, toplantıda yaklaşan seçime ilişkin önemli gördüğü konulara da değindi.

11 Mayıs tarihinden itibaren parti olarak İstanbul’a mitili attıklarını bir kez daha anımsatan Bahçeli, devletin bekasının yılmaz savunucuları olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüm kademelerinin sahada olduğuna vurgu yaptı. 23 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimlerinde kritik bir dönemece girildiğini ifade eden Devlet Bahçeli, teşkilatın çalışmalarını daha da hızlandırması gerektiğine vurgu yaptı.

Her Sandık Başına Avukat Görevlendirdi

23 Haziran günü gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri için işi sıkı tutuna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oy kullanma esnasında ve sonrasında yaşanması muhtemel hukuksuzlukların önüne geçebilmek için tamamen avukatlardan oluşan merkez bir ekip oluşturdu. Bu ekipte yer alan avukatların İstanbul genelinde tüm oy merkezlerinde yer alan her sandık için ayrı ayrı görevlendirilmesi talimatını veren MHP Lideri, teşkilatının da seçime yönelik çalışmalarını hızlandırmasını emretti.

23 Haziran sabahı saat 08.00’de başlayacak olan oy verme işlemlerinden seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı zamana kadar sandık başında bekleyecek olan avukatlar, herhangi bir hukuka aykırı durum fark ettiğinde doğrudan müdahale ederek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bu durumdan haberdar edecek.

Sandık başlarında hukuki destek sunacak olan avukatların yanında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de 23 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Ankara’da MHP Genel Merkezi’nde takip edeceği bilgisi edinildi.

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