Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:11 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:12 TSİ

Motosiklet Sürücüsünün Fırladığı Kaza Anı Kamerada

Elazığ ve Bingöl’de meydana gelen trafik kazaları kameralara saniye saniye yansıdı. Elazığ’daki kazalardan birinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün fırlaması dikkat çekti.
Video için play'e tıklayın

Her iki kentte de İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına trafik kazalarının bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ön plana çıktı.

Elazığ’da meydana gelen kazalardan en dikkat çekici olan ise otomobil ile motosikletin çarpışması oldu. 12 Nisan’da meydana gelen o kaza merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Kültür Park Kavşağı’nda yaşanmıştı. Kazada, 23 LP 213 plakalı otomobil ile 23 LP 741 plakalı motosiklet çarpış, motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. MOBESE görüntülerine de yansıyan kazada, hızla gelen motosikletle otomobilin çarpışması sonucu sürücünün fırlaması yer aldı.

Bingöl’de meydana gelen bir kazada ise iki aracın kafa kafaya çarpışma anı dikkat çekti. Her iki ilde meydana gelen diğer kazalarda ise maddi hasarın meydana geldiği görüldü.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Bugün 16:11 TSİ İHA Elaziğ- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü mask
600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü
Kontrolden Çıkan Otomobil aydınlatma direğine çarptı mask
Kontrolden Çıkan Otomobil aydınlatma direğine çarptı
Sincan'da Otomobil durağa daldı: 3 yaralı mask
Sincan'da Otomobil durağa daldı: 3 yaralı
Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı mask
Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
‘Gri’ kategoride aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi mask
‘Gri’ kategoride aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe mask
Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?" mask
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?"
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını mask
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi mask
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı mask
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur mask
Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur

GALERİ

Halk otobüsü kontrolden çıktı, önündeki araçları arasına daldı mask
Halk otobüsü kontrolden çıktı, önündeki araçları arasına daldı
Şarkıcı Berkay ile Arda Turan davasına devam edildi mask
Şarkıcı Berkay ile Arda Turan davasına devam edildi
IKEA’nın Yaz İndirimi 1 Temmuz’da Başlıyor mask
IKEA’nın Yaz İndirimi 1 Temmuz’da Başlıyor
Eylem hazırlığındaki 12 PKK’lı yakalandı mask
Eylem hazırlığındaki 12 PKK’lı yakalandı
Dünya'nın En Çok Maaş Veren Şirketleri.... mask
Dünya'nın En Çok Maaş Veren Şirketleri....
Karaya oturan teknedeki 36 yolcu kısa sürede kurtarıldı mask
Karaya oturan teknedeki 36 yolcu kısa sürede kurtarıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL