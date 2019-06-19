Bolu’da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur, sele neden oldu. Etkili olan sağanak yağış nedeni ile D 100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başladı. Selin etkili olduğu bölgelerde de dereler taştı. Merkeze bağlı Rüzgarlar Köyü’ne ulaşımın sağlandığı yol da sel nedeni ile trafiğe kapandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rüzgarlar Köyü Muhtarı İrfan Afacan, yaşanan sel sebebi ile herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirterek, durumu yetkilere bildirdiklerini ve çalışma yapılacağını söyledi.
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Bolu’da Etkili Olan Sağanak D100’ü Trafiğe Kapattı
Bolu’da etkili olan kuvvetli sağanak nedeni ile D100 Karayolu trafiğe kapanırken, bir köy yolu da sel sularına teslim oldu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz