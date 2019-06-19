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Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 7’ye Yükseldi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 7’ye yükseldi.
Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 7’ye Yükseldi mask
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İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 5 kişiden ikisinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye çıktı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Öte yandan Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan’ın ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

(Ersen Küçük/İHA)

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