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Nallıhan'da 'Şehitler Anıtı Çeşmesi' açıldı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde hayırseverlerin katkısı ile yaptırılan, 'Şehitler Anıtı Çeşmesi' törenle açıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünde, terörle mücadelede hayatını kaybeden Nallıhanlı şehitlerin hatırasını yaşatmak için yaptırılan 'Şehitler Anıtı Çeşmesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Hayırseverlerin katkıları ile Kuruca Mahallesi yolu üzerinde yaptırılan çeşmenin açılışına Kaymakam Murat Kahraman, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Çeşme, konuşmaların ardından hizmete açıldı.