Nallıhan'da 'Şehitler Anıtı Çeşmesi' açıldı
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde hayırseverlerin katkısı ile yaptırılan, 'Şehitler Anıtı Çeşmesi' törenle açıldı.
Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünde, terörle mücadelede hayatını kaybeden Nallıhanlı şehitlerin hatırasını yaşatmak için yaptırılan 'Şehitler Anıtı Çeşmesi'nin açılışı için tören düzenlendi.
Hayırseverlerin katkıları ile Kuruca Mahallesi yolu üzerinde yaptırılan çeşmenin açılışına Kaymakam Murat Kahraman, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Çeşme, konuşmaların ardından hizmete açıldı.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz