Ankara’nın En Tatlı Festivali Başlıyor!

ANKAmall 20. Yılında Çok Tatlı Bir Festivale Ev Sahipliği Yapıyor!

Ozan Doğulu ve Mazhar Alanson TatlıFest’te!

Geniş marka yelpazesi ile Ankaralıların uğrak noktası olan ANKAmall, 20’nci yılında ziyaretçilerini Ankara’nın en keyifli festivali TatlıFest ile karşılıyor. 28 Haziran Cuma günü ANKAmall Botanik Bahçe’de kapılarını açacak olan Festival, dolu dolu programıyla 30 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Türkiye’nin dört bir yanından 30’a yakın tatlı firmasının katılımıyla gerçekleşecek Festival’de en farklı ve en lezzetli tatlılar, çeşitli ikramlar, müzik grupları, görsel şovlar, çocuk atölyeleri yer alacak.

3 Güne 2 Büyük Sanatçı TatlıFest’te

Çıkardığı son albüm olan ‘130 BPM Kreşendo’ albümüyle dikkatleri üzerine çeken Ozan Doğulu festivalin ilk gününde, 28 Haziran Cuma günü hayranlarıyla buluşacak.

Festivalin ikinci gününde ise (28 Haziran Cumartesi) 7’den 70’e herkesin yakından takip ettiği ve severek dinlediği Mazhar Alanson en sevilen şarkılarını Ankaralılar için seslendirecek. Konserler saat 21.00’da başlayacak.