Yönetim Kurulunda Kadın Derneği 3. Dönem Mezunlarını Verdi

YKKD, Avrupa Birliği Yerel STK’lar hibe programı kapsamında yürüttüğü proje kapsamında üçüncü dönemi tamamlayan lider kadınlar için bir mezuniyet töreni düzenledi.

Düzenlenen törende, Türkiye’nin önde gelen iş liderlerinden mentorluk alan 3. Dönem mezunlarına sertifikaları takdim edildi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek ve yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasını sağlamak amacıyla çalışan YKKD, iki yılda 137 lider kadını yönetim kurullarına hazırladı. Bu süreçten geçen 75 lider kadın Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının yönetim kurullarında yerini aldı.

2012 yılında bir platform olarak çalışmalarına başlayan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Ocak 2017’de dernek statüsü aldı. Bu yıl dernek çatısı altında ikinci yaşını kutlayan ve geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği Yerel STK’lar hibe programı desteği almayı başaran YKKD, düzenlediği törende üçüncü dönemin tamamlanmasını kutladı.

Bu program sayesinde Türkiye’nin önde gelen iş liderlerinden mentorluk alan 50 kadın lider 19 Haziran tarihinde Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşen törenle diplomalarını aldı. İş dünyasının önde gelen liderlerinin katılımı ile gerçekleşen törende, akademik dünyanın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Türkiye’nin ilk ve tek “Yönetim Kurulunda Kadın Programı” kapsamında mentiler, mentorların tavsiye ve rehberlikleriyle hem Yönetim Kurulu üyeliğine hazırlanıyor hem de network ağını genişletiyor. Program ayrıca Türk iş dünyasının en etkin iş insanları ile 18 ay süre ile ortalama 9 görüşme; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı; iş ve akademik dünyadan tecrübeli isimler ile farklı konularda eğitim; seminer, panel ve konferanslara katılım gibi fırsatlar da içeriyor.

Törende açılış konuşmasını yapan YKKD Başkanı Hande Yaşargil, “YKKD mentorluk ve sertifika programının mezuniyeti bizim için bir maratonun ilk yüz metresinin koşulması demek. Şu ana kadar biz; mentorlarımız ve eğitimlerimiz ile şirketlerde Yönetim Kurulu üyesi olabilecek yönetici kadınların bilgi, tecrübe ve vizyonlarının bu yönde desteklenmesini sağladık” dedi.Konuşmasında yolculuğun devam ettiğini belirten Yaşargil, ülkemizin ekonomisini şekillendiren şirketlerimizin karar mercilerinin en tepe noktası olan yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacaklarını ifade etti. Konuşmasını bu yolculukta birlikte yürüdükleri ve en büyük destekçileri olarak gördükleri mentorlara teşekkür ederek bitiren Yaşargil, mezun olan 3. Dönem mentilerini de kutladı.

Törenin moderatörlüğünü yapan ünlü gazeteci ve yapımcı Tuluhan Tekelioğlu da konuşmasında bu konudaki güncel verilere dikkat çekerek, iş dünyasında gözlemlediği en temel farkın “Erkekler için başarmanın bir ihtiyaç, kadınlar içinse bir istek” olduğunu belirtti ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin başarıyı kadınlar için bir istek olmaktan çıkarıp bir ihtiyaç haline getirerek çok önemli bir noktaya parmak bastığını vurguladı.