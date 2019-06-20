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Ankara Konser Programı ( 22 - 28 Haziran 2019 )

26 Haziran Çarşamba 18:00'de Mark Eliyahu Konseri ve 28 Haziran Cuma 18:00'de Göksel konseri ODTÜ M.D. Vişnelik Çim Amfi'de gerçekleştirilecek.
Ankara Konser Programı ( 22 - 28 Haziran 2019 ) mask
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26 HAZİRAN ÇARŞAMBA 18:00 ODTÜ M.D. VİŞNELİK ÇİM AMFİ MARK ELİYAHU KONSERİ

KAMANÇA ÜSTADI MARK ELİYAHU  26  HAZİRAN’DA ODTÜ M.D. VİŞNELİK ÇİM AMFİ’DE

Eserleri notalardan vücut bulan Mark Eliyahu 26 Haziran 2019 Çarşamba akşamı Atlantis Yapım organizasyonuyla ODTÜ M.D. Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleştirilecektir.

Ortadoğu ve Balkanların ruhunu, gözyaşını, sevincini vurmalı ve yaylıların uyumunda hissettiğiniz müziğiyle dikkat çeken Mark Eliyahu konseri biletleri Biletix ve ODTÜ Mezunlar Derneği’nde

www.biletix.com

ODTÜ Mezunlar Derneği 0(312) 286 79 79 / 1112

28 HAZİRAN CUMA 18:00 ODTÜ M.D. VİŞNELİK ÇİM AMFİ GÖKSEL KONSERİ

ODTÜ M.D. VİŞNELİK ÇİM AMFİ’DE 28 HAZİRAN’DA GÖKSEL

 Bir çok kez En İyi Kadın Sanatçı ödülünü alan Göksel, Atlantis Yapım organizasyonuyla 28 Haziran Cuma akşamı ODTÜ M.D. Vişnelik Çim Amfi’de sevenleriyle buluşacak.

Öncesinde Sufle ve Audioban’ın sahne alacağı etkinliğin biletleri Biletix ve ODTÜ Mezunlar Derneği’nde

www.biletix.com

ODTÜ Mezunlar Derneği 0(312) 286 79 79 / 1112

İşte ‘ODTÜ M.D. VİŞNELİK ÇİM AMFİ KONSERLERİ’ programı:

26 Haziran Çarşamba       Saat 21:00    MARK ELİYAHU

28 Haziran Cuma             Saat 21:00    GÖKSEL

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:47 TSİ Ankara/ Çankaya- Kültür - Sanat

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