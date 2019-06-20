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Kişisel Verileri Korumak İçin 7 Basit Yöntem

Dijital dönüşüm hayata dair birçok alanı yeniden şekilleniyor. Yaşanan bu dönüşüm beraberinde kişisel bilgilerin nasıl korunacağıyla ilgili pek çok endişeyi ve soruyu da beraberinde getiriyor. Ancak bu endişeleri giderecek, kişisel verileri meraklı gözlerden koruyacak birçok basit önlem bulunuyor.

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150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, kişisel bilgileri çevrimiçi ve çevrimdışı olarak güvenli tutmaya yönelik basit ve etkili ipuçlarını paylaştı.

Verileri yedeklemek

Dijital verilerin kopyalarını tutmak, kişisel verileri korumanın en basit yöntemlerinden biridir. Ancak bu yöntem genellikle göz ardı edilir. Verileri yedeklemek, herhangi bir cihazın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde bilgi ve belgelerin güvende olacağı anlamına gelir. Harici bir sabit sürücü kullanılarak veriler kolayca yedeklenebilir.

Açık kablosuz ağları kullanmamak

Wifi sinyalleri genellikle evin dışına kadar ulaşır, dolayısıyla bilgisayar korsanları için kolay bir hedef olur. Basit olmayan harf, rakam ve özel karakterlerin karışımından oluşan bir şifre kullanılarak bu duruma önlem alınabilir. Bunun yanı sıra genel kullanıma açık kablosuz ağları kullanmaktan kaçınmalı ve eğer kullanılırsa da, site adreslerinin HTTP yerine HTTPS ile başladığından emin olunmalıdır. Çünkü HTTPS ile başlayan adresler daha güvenli bağlantı sağlamaktadır.

Antivirüs yazılımı kullanmak

Kötü amaçlı yazılımlar birçok bilgisayarın başına bela olur ve virüsler, casus yazılımlar gibi risk faktörlerini içerir. Kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmanın en iyi yolu, iyi bir antivirüs yazılımına sahip olmaktır.

Şifreleri düzenli olarak değiştirmek

Mevcut şifreler en az 15 karakter uzunluğunda olmalı ve sık sık değiştirilmelidir. Daha da önemlisi, şifreler cihazınızın yakınında yazılı olarak saklamamalı veya cihazın üzerine yazılmamalıdır.

Doğum günü ve adres bilgilerini yayınlamamak

Sosyal medya hesaplarında yer alan adres, doğum günü gibi bilgiler kötü amaçlar için kolayca kullanılabilir. Bu riskin önüne geçmek için, doğum günü veya yaşanılan yer gibi bilgiler online platformlarda yayınlanmamalıdır.

Kamera ve Bluetooth'u kontrol etmek

Bilgisayar korsanlarının kapalı olduğu taktirde dahi kameraya erişmesinin mümkün olduğu unutulmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda kamera kapatılarak veya bilgisayar için bir kamera kapağı alınarak önlem alınabilir. Bluetooth ise korsanlar için açık bir kapı olabileceğinden Bluetooth da kapalı tutulmalıdır.

Belgeleri taramak ve yedeklemek

Çevrimdışı güvenlik özelinde ise, önemli belgeleri tarayarak ve bilgisayara kaydederek önlem alınabilir. Böylelikle, her şeyin hem dijital hem de basılı kopyalarına sahip olunacağından, olası bir risk karşısında veri kaybı yaşamanın önüne geçilecektir.

Bugün 10:59 TSİ Ankara- Teknoloji

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