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20 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7860 liradan, euro ise 6,5280 liradan güne başladı.
20 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7840 liradan alınan dolar 5,7860 liradan, 6,5260 liradan alınan euro ise 6,5280 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,8340 liradan, euro ise 6,5450 liradan satılmıştı.

(İHA)

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