Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:25 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:26 TSİ

20 Haziran 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa, güne yüzde 1,04’lük yükselişle başladı.
20 Haziran 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 1,04’lük yükselişle başladı. Endeks, 982,64 puanlık artışla 95 bin 226 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi de yüzde 1,16 değer kazandı.

(İHA)

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsanın güne yükelişle başlaması ekonominin oldukça hareketli olacağının bir göstergesidir. Yükseliş trendine sahip olan bir borsada şirketler ve yatırım araçları değer kazanır. Bu sayede yükseliş trendine sahip olan şirketlerin hisselerini satın alan yatırımcılar da doğal olarak yatırımlarının karşılığını alabilir ve kazançlarını artırabilirler. Bu sebeple yatırımcıların gözü kulağı sürekli borsanın güncel durumundadır. Borsanın yükselişe geçmesiyle yatırımcılar da değer kazanan şirketlerin hisselerine olan talebi artırırılar. Bu sayede yatırımcı da borsada kazanan haline gelir.

Borsanın güne yükselişle başladığına dair tüm bilgileri haber sitemizden takip edebilirsiniz. Anlık olarak döviz durumunu, gram altın fiyatlarını da internet sitemizin hizmeti ile görüntüleyebilirsiniz. Yükselişe geçen borsada hangi hisseleri satın alacağınıza ve yatırımınızı doğru bir şekilde nasıl gerçekleştireceğinize dair önemli bilgilere de sahip olabilirsiniz.

Borsanın yükseliş trendiyle güne başlaması, o gün içerisinde yaşanacak olan ekonomik hareketliliğe dair bir ipucu vermektedir. Bu sayede yatırımcıların çok talep gösterdiği hisse senetlerinin değeri artar. Arz – talep dengesi bu yüzden borsada oldukça önemli bir yer tutar.

Bugün 11:25 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
19 Haziran 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü mask
19 Haziran 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü
19 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
19 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Princess Cruise'un Türkiye Satış Hakları Naviosa'da mask
Princess Cruise'un Türkiye Satış Hakları Naviosa'da
Peyzaj ve Çiçekçilik Sektörünün Sorunları ATO'da Ele Alındı mask
Peyzaj ve Çiçekçilik Sektörünün Sorunları ATO'da Ele Alındı
Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı mask
Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı
18 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
18 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?" mask
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?"
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti mask
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi mask
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! mask
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor!
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı mask
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

GALERİ

Altındağ'da İşletmelere Topyekün Denetim mask
Altındağ'da İşletmelere Topyekün Denetim
Bugün Neler Yaşandı? 19 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 19 Haziran 2019 Günün Özeti...
Halk otobüsü kontrolden çıktı, önündeki araçları arasına daldı mask
Halk otobüsü kontrolden çıktı, önündeki araçları arasına daldı
Şarkıcı Berkay ile Arda Turan davasına devam edildi mask
Şarkıcı Berkay ile Arda Turan davasına devam edildi
IKEA’nın Yaz İndirimi 1 Temmuz’da Başlıyor mask
IKEA’nın Yaz İndirimi 1 Temmuz’da Başlıyor
Eylem hazırlığındaki 12 PKK’lı yakalandı mask
Eylem hazırlığındaki 12 PKK’lı yakalandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL