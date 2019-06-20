20 Haziran 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 1,04’lük yükselişle başladı. Endeks, 982,64 puanlık artışla 95 bin 226 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi de yüzde 1,16 değer kazandı.

(İHA)

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsanın güne yükelişle başlaması ekonominin oldukça hareketli olacağının bir göstergesidir. Yükseliş trendine sahip olan bir borsada şirketler ve yatırım araçları değer kazanır. Bu sayede yükseliş trendine sahip olan şirketlerin hisselerini satın alan yatırımcılar da doğal olarak yatırımlarının karşılığını alabilir ve kazançlarını artırabilirler. Bu sebeple yatırımcıların gözü kulağı sürekli borsanın güncel durumundadır. Borsanın yükselişe geçmesiyle yatırımcılar da değer kazanan şirketlerin hisselerine olan talebi artırırılar. Bu sayede yatırımcı da borsada kazanan haline gelir.

Borsanın güne yükselişle başladığına dair tüm bilgileri haber sitemizden takip edebilirsiniz. Anlık olarak döviz durumunu, gram altın fiyatlarını da internet sitemizin hizmeti ile görüntüleyebilirsiniz. Yükselişe geçen borsada hangi hisseleri satın alacağınıza ve yatırımınızı doğru bir şekilde nasıl gerçekleştireceğinize dair önemli bilgilere de sahip olabilirsiniz.

Borsanın yükseliş trendiyle güne başlaması, o gün içerisinde yaşanacak olan ekonomik hareketliliğe dair bir ipucu vermektedir. Bu sayede yatırımcıların çok talep gösterdiği hisse senetlerinin değeri artar. Arz – talep dengesi bu yüzden borsada oldukça önemli bir yer tutar.