Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:35 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:31 TSİ

Son Dakika... Aralarında ’’Gri’’ Listede Aranan Terörist ve 7 Kişi Yakalandı

Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturma kapsamında bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır’ın da olduğu belirtildi.
Son Dakika... Aralarında ’’Gri’’ Listede Aranan Terörist ve 7 Kişi Yakalandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Son Dakika... Aralarında ’’Gri’’ Listede Aranan Terörist ve 7 Kişi Yakalandı

Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturma kapsamında bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır’ın da olduğu belirtildi.

(İHA)

Bugün 12:35 TSİ İHA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 7’ye Yükseldi mask
Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 7’ye Yükseldi
Bolu’da Etkili Olan Sağanak D100’ü Trafiğe Kapattı mask
Bolu’da Etkili Olan Sağanak D100’ü Trafiğe Kapattı
Motosiklet Sürücüsünün Fırladığı Kaza Anı Kamerada mask
Motosiklet Sürücüsünün Fırladığı Kaza Anı Kamerada
Kağıthane’de Yol Çöktü mask
Kağıthane’de Yol Çöktü
600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü mask
600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü
Kontrolden Çıkan Otomobil aydınlatma direğine çarptı mask
Kontrolden Çıkan Otomobil aydınlatma direğine çarptı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?" mask
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?"
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti mask
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! mask
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor!
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi mask
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı mask
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

GALERİ

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan Dönemi Başlıyor mask
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan Dönemi Başlıyor
Elektrik Trafosu Bomba Gibi Patladı mask
Elektrik Trafosu Bomba Gibi Patladı
Şile’de Hortum Paniği Yaşandı mask
Şile’de Hortum Paniği Yaşandı
’’Derya’’ Kod Adlı Teröristin Yakalandığı Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı mask
’’Derya’’ Kod Adlı Teröristin Yakalandığı Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ankara’nın İlk VIP Sineması CGV’ye Ödül Getirdi mask
Ankara’nın İlk VIP Sineması CGV’ye Ödül Getirdi
Altındağ'da İşletmelere Topyekün Denetim mask
Altındağ'da İşletmelere Topyekün Denetim
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL