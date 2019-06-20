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Son Dakika... Aralarında ’’Gri’’ Listede Aranan Terörist ve 7 Kişi Yakalandı

Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturma kapsamında bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır’ın da olduğu belirtildi.