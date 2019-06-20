Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:59 TSİ- Gündem G: Bugün 14:01 TSİ

Bakan Kurum Afet Bölgesi Araklı'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrasında bölgeyi yerinde incelemek üzere Araklı’ya geldi.
Bakan Kurum Afet Bölgesi Araklı'da mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bakan Kurum Afet Bölgesi Araklı'da

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 7 kişinin ölümü, 3 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgeyi incelemek için Araklı’ya geldi.

İlk olarak Araklı Kaymakamlığı’na uğrayan Bakan Kurum burada kriz masasından brifing alarak bölgeye harita üzerinde incelemeler yaptı. Kurum, brifingin ardından selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir’in öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazına katılmak üzere Araklı Merkez Hacı Hasan Küçük Camii’ne geçti.

Kurum, cenaze namazının ardından selde bir iş yeri ve 4 evin yıkıldığı, bir okul ve 12 evin ise hasar gördüğü Çamlık Mahallesi’nde incelemelerde bulunması bekleniyor.

(Hasan Fehmi Demir – Resul Yanbul/İHA)

Bugün 13:59 TSİ İHA Trabzon- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Edirne’de ‘Mor’ Hasat Başladı mask
Edirne’de ‘Mor’ Hasat Başladı
Kıbrıs’tan Beklenen Maraş Hamlesi Geliyor! mask
Kıbrıs’tan Beklenen Maraş Hamlesi Geliyor!
Emirates'den Çevre Dostu Yenilikler mask
Emirates'den Çevre Dostu Yenilikler
Emekli ve Memur Vatandaşlar Temmuz Zammını Bekliyor! mask
Emekli ve Memur Vatandaşlar Temmuz Zammını Bekliyor!
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? mask
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?
Keçiören'de Asfalt Çalışmaları Başladı mask
Keçiören'de Asfalt Çalışmaları Başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?" mask
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?"
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti mask
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! mask
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor!
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi mask
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı mask
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

GALERİ

Ankara’nın İlk VIP Sineması CGV’ye Ödül Getirdi mask
Ankara’nın İlk VIP Sineması CGV’ye Ödül Getirdi
Altındağ'da İşletmelere Topyekün Denetim mask
Altındağ'da İşletmelere Topyekün Denetim
Bugün Neler Yaşandı? 19 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 19 Haziran 2019 Günün Özeti...
Halk otobüsü kontrolden çıktı, önündeki araçları arasına daldı mask
Halk otobüsü kontrolden çıktı, önündeki araçları arasına daldı
Şarkıcı Berkay ile Arda Turan davasına devam edildi mask
Şarkıcı Berkay ile Arda Turan davasına devam edildi
IKEA’nın Yaz İndirimi 1 Temmuz’da Başlıyor mask
IKEA’nın Yaz İndirimi 1 Temmuz’da Başlıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL