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20 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,90 lira oldu.
20 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
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20 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 254,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,90 liradan, bin 678 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 669 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 640 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 660 liradan, 820 liradan alınan Yarım Ziynet 830 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satılıyor.

(İHA)

Gram Altın Hakkında

Gram altının fiyatı, güvenli yatırım seçeneklerini göz önünde bulunduran yatırımcıların güncel olarak takip etmek istedikleri bir durumdur. Yatırımcılar çoğunlukla altının global alandaki ekonomik gücüne ve uzun yıllardır değişmeyen istikrarına güvenirler. Bu sebeple dünyadaki yatırımcılar ile paralel olarak ülkemizde de birçok vatandaş, dolar ve euro gibi döviz seçeneklerini değerlendirmek yerine gram altına yönelirler. Bununla beraber ülkemizdeki kültürel alışkanlıklar ve gelenekler göz önünde bulundurulduğunda da altına yılın her dönemi ilgi büyüktür.

Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı ülkemizdeki yatırımcılar dışında her sınıftan vatandaşın da yakından ilgilendiği bir konudur. Netice itibarıyla özellikle yaz aylarında altına büyük rağbet olduğu görülmektedir. Bu rağbetin nedeni de yaz döneminde düğün ve takı sezonunun açılmış olması olarak düşünülebilir. Bunun dışında borsadaki yatırımcılar için de altın her zaman güvenilir liman olarak görülen bir yatırım aracı olmaya devam etmektedir. Siz de altının borsadaki piyasası hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için haber sitemizi kullanabilirsiniz. Bu sayede gram altının fiyatındaki gelişmeleri yakından takip etme imkanına sahip olursunuz.

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