Bakan Soylu’dan DHKP/C Operasyonuna İlişkin Açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri için gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Tüm İç Giyimciler Derneği esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, İstanbul’da bugün sabaha karşı düzenlenen terör operasyonuna değindi.
İçişleri Bakanı Soylu, DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Türkiye bombaların patladığı bir şehirdi. İşte bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP-C’nin sözde bir hukuk bürosunda yine bir operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist buldular. Orada saklı. Yine arananlar bulundu. Durmuyoruz ki" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz