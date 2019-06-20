Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:57 TSİ- Yaşam G: Bugün 14:58 TSİ

Yüksekova’nın Doğal Güzelliği Fotoğraf Karelerine Yansıdı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin doğal güzelliği fotoğraf karelerine yansıdı.
Yüksekova’nın Doğal Güzelliği Fotoğraf Karelerine Yansıdı mask
Yüksekova’nın Doğal Güzelliği Fotoğraf Karelerine Yansıdı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yüksekova’nın Doğal Güzelliği Fotoğraf Karelerine Yansıdı

İlçede görsel sanatlar öğretmenliği yapan Ümit Bartın, gezdiği yerleri fotoğrafladı. Her hafta ilçenin değişik bölgelerine giden Bartın, bu hafta da ilçe merkezine bağlı civar köyleri gezerek, gördüğü güzellikleri tek tek fotoğrafladı.

Doğayı fotoğraflayan Bartın, “Her hafta olduğu gibi yine yollara düştük. Bu sefer değişik bir şey yaparak ilçemize ait güzellikleri yansıttık. Hakikaten Yüksekova’da mükemmel bir doğa güzelliği var. İnsan gezdikçe o güzelliğin farkına varıyor. İlçenin muhteşem bir huzur ve temiz havası var. Lütfen doğamıza ve tüm güzelliklere sahip çıkalım. Bu güzellikler hepimizin manevi değeridir” dedi.

(Metin Tek/İHA)

Bugün 14:57 TSİ İHA Hakkari- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
İzmir’in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı mask
İzmir’in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı
Kilo Vermeye Yardımcı Yollar mask
Kilo Vermeye Yardımcı Yollar
İnstagram neden açılmıyor? mask
İnstagram neden açılmıyor?
Türkiye’de En Çok Kullanılan Soyadı ''Yılmaz'' mask
Türkiye’de En Çok Kullanılan Soyadı ''Yılmaz''
Chernobyl Dizisini İzledikten Sonra Akıllarda Kalan 10 Soru mask
Chernobyl Dizisini İzledikten Sonra Akıllarda Kalan 10 Soru
SWATCH VE BAPE®’TEN ORTAK KOLEKSİYON mask
SWATCH VE BAPE®’TEN ORTAK KOLEKSİYON
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?" mask
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?"
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti mask
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! mask
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor!
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi mask
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı mask
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

GALERİ

Şile’de Hortum Paniği Yaşandı mask
Şile’de Hortum Paniği Yaşandı
’’Derya’’ Kod Adlı Teröristin Yakalandığı Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı mask
’’Derya’’ Kod Adlı Teröristin Yakalandığı Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ankara’nın İlk VIP Sineması CGV’ye Ödül Getirdi mask
Ankara’nın İlk VIP Sineması CGV’ye Ödül Getirdi
Altındağ'da İşletmelere Topyekün Denetim mask
Altındağ'da İşletmelere Topyekün Denetim
Bugün Neler Yaşandı? 19 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 19 Haziran 2019 Günün Özeti...
Halk otobüsü kontrolden çıktı, önündeki araçları arasına daldı mask
Halk otobüsü kontrolden çıktı, önündeki araçları arasına daldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL