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Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi,14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira arttı.
Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi Arttı mask
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Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 449 milyar 22 milyon 784 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 14 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,18, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,71 yükseldi.

(İHA)

Bugün 15:55 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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