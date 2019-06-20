İtalya’da Doğalgaz Patlaması: 3 Ölü
İtalya’nın Gorizia şehrinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın tamamen yıkıldığı öğrenildi. Bölgedeki itfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.
- Patlamanın nedeni olarak gaz kaçağı üzerinde duruluyor.
- (İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz