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İtalya’da Doğalgaz Patlaması: 3 Ölü

İtalya’da bir binada meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İtalya’da Doğalgaz Patlaması: 3 Ölü mask
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İtalya’da Doğalgaz Patlaması: 3 Ölü

İtalya’nın Gorizia şehrinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın tamamen yıkıldığı öğrenildi. Bölgedeki itfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

  • Patlamanın nedeni olarak gaz kaçağı üzerinde duruluyor.
  • (İHA)

Bugün 16:09 TSİ İHA - Dünya

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