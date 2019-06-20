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Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner'in Tedavisi Devam Ediyor

Ankara'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner'in Tedavisi Devam Ediyor mask
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Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner'in Tedavisi Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Teşkilatı'nda milli sporcu ve genel müdür olarak da görev yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bir haftadır süren solunum yetersizliğinin ardından özel hastanede tedaviye alınan Yücel Seçkiner'in durumuyla ilgili kızı Sevinç Seçkiner, açıklama yaptı. Sevinç Seçkiner, diyalize de giren babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

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