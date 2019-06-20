Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner'in Tedavisi Devam Ediyor
Gençlik ve Spor Teşkilatı'nda milli sporcu ve genel müdür olarak da görev yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Bir haftadır süren solunum yetersizliğinin ardından özel hastanede tedaviye alınan Yücel Seçkiner'in durumuyla ilgili kızı Sevinç Seçkiner, açıklama yaptı. Sevinç Seçkiner, diyalize de giren babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz