Yavuz, Sondaj İçin Yola Çıkıyor!

MSB'den Sondaj Gemisi ’Yavuz’ Paylaşımı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sondaj gemisi Yavuz’a Deniz Kuvvetlerine ait unsurlar eşlik edecek. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güzel haberler almayı umduğumuz Yavuz sondaj gemimizi Doğu Akdeniz’e uğurladık.
Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar da Yavuz’un çalışmalarına refakat edecek şekilde hazırlıklarını tamamladı. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz