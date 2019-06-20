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İstanbul Valiliği’nden ''Seçim Güvenliği'' Açıklaması

İstanbul Valiliği, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili güvenlik açıklaması yaptı. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı 5 bin 632, İl Emniyet Müdürlüğü 46 bin 524, Sahil Güvenlik Boğazlar Marmara Grup Komutanlığı’mızda ise 350 personel görevlendirilmiştir. İl dışından 2 bin 64 emniyet mensubu ilimizde görevlendirilmiştir"denildi.
İstanbul Valiliği’nden ''Seçim Güvenliği'' Açıklaması mask
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23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili İstanbul Valiliği yazılı bir açıklamada yaptı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,“23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminin ilimizde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla valiliğimizce hazırlanan Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda; Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit Başkanlığında Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir Başkanlığında Seçim Koordinasyon Bürosu ile Vali Yardımcısı Bahattin Atçı Başkanlığında (GAMER) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur” denildi.

"10 MİLYON 570 BİN 939 SEÇMEN VATANDAŞIMIZ 31 BİN 124 SANDIKTA OY KULLANACAKTIR"

Seçim günü kaç personelin görev yapacağına yer verilen açıklamada, “Vali Yardımcılarımız başkanlığında oluşturulan büro ve merkezler; Bakanlığımız ve İl ve İlçe Seçim Kurulları ile tam bir koordinasyon içerisinde görev yapacaklardır. 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde bin 868 seçim çevresinde 10 milyon 570 bin 939 seçmen vatandaşımız 31 bin 124 sandıkta oy kullanacaktır. Jandarma bölgesinde 1’i seyyar, 454 sandık ve 9 bin 976’sı cezaevinde olmak üzere toplam 142 bin 760 seçmen, polis bölgesinde 155’i seyyar, 30 bin 670 sandık ve 10 milyon 428 bin 179 seçmen vatandaşımız bulunmaktadır. İlimizde seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için; İl Jandarma Komutanlığı 5 bin 632, İl Emniyet Müdürlüğü 46 bin 524, Sahil Güvenlik Boğazlar Marmara Grup Komutanlığımızda ise 350 personel görevlendirilmiştir.Tüm birimler; yeterli sayıda kara, deniz ve hava araçlarıyla seçim günü emniyet ve asayiş hizmeti sunacaklardır” ifadelerine yer verildi.

"İL DIŞINDAN 2 BİN 064 EMNİYET MENSUBU İLİMİZDE GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

“Seçim öncesi ve seçim sonrası güvenlik tedbirleri ayrıca planlanmıştır” denilen açıklamada, ” İl dışından 2 bin 064 Emniyet mensubu İlimizde görevlendirilmiştir. Bütün Kaymakamlıklarımız ilçelerinde, ilimizle koordineli olarak Seçim Güvenliği Planlarını hazırlamışlardır. İBB, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom, Elektrik İdareleri, seçim günü ile ilgili olarak özellikle talimatlandırılmış ve gerekli tedbirleri almışlardır. Valiliğimiz Seçim Koordinasyon Bürosu yönetiminde; Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, GAMER, ilçe kaymakamlıklarımız, güvenlik güçlerimiz; İSKİ, İGDAŞ, Elektrik İdareleri, kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımı, sağlık ve itfaiye hizmet birimleri 7/24 saat esasına göre kesintisiz hizmet sunacaklardır. 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 08.30-17.00 saatleri arasında hizmete açık olacaktır. Oy verme günü, 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun hükümleri gereği umuma açık eğlence yerleri kapalı tutulacak; içkili mekanlar ile umuma açık yerlerde alkollü içki içilmeyecek ve satılmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

“HİÇ KİMSE, RUHSATLI DAHİ OLSA SİLAH TAŞIMAYACAKTIR”

Açıklamanın devamında, “Seçim günü emniyet - asayiş hizmetlerinde görevli olanlar haricinde hiç kimse, ruhsatlı dahi olsa silah taşımayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası ile ilgili her türlü tedbir alınmıştır. Seçimlerin İstanbul’umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, görev alan herkese başarılar diliyoruz” denildi.

(İHA)

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