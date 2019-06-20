Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında ilki Atina’da yapılan güven artırıcı önlemler ve Ege Denizi’nde işbirliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler teknik toplantısının ikincisi Ankara’da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara’da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.
Bugün 18:01 TSİ- Siyaset
Bakan Akar, Yunan heyet başkanını kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara’da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz