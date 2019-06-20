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Bugün 18:01 TSİ- Siyaset

Adalet Bakanı Gül: "Hak ettikleri cezayı aldılar"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün karara bağlanan Genelkurmay çatı davasına ilişkin, "Hukuk yine bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur" dedi.
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"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış programı sonrasında bugün karara bağlanan Genelkurmay çatı davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, "Türk yargısı bugün çok tarihi bir kararla önemli bir gelişme yaşamıştır. Türkiye’de darbecilerin yargılandığı, Türkiye’ye, demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların hukuk nezdinde, yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur" ifadelerini kullandı.

Darbecilerden hesap soran bir Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Gül, "Türkiye’de hiç kimse demokrasiyi ortadan kaldıramayacak, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek. Bu ülkenin insan hakları, bu ülkenin hukuku daha ileriye gidecek. Özellikle 15 Temmuz gecesi ortadan kaldırmaya çalıştıkları anayasaya göre Türk yargısı bu yargılamayı yapmıştır. Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur. Hukuk çerçevesinde hukukun ilkeleri doğrultusunda hem uluslararası hem Türk mevzuatı çerçevesinde yargılama yapmıştır" diye konuştu.

"HAK EDENİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDIĞI BİR KARAR, YARGILAMA OLMUŞTUR"

Tek borçlarının adalet olduğunu anlatan Bakan Gül, "Adalet yerine getirilmiştir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı, sanık sayısı fazla, savunmalara riayet ederek bir neticeye varmıştır. Elbette bu kararı bağımsız Türk yargısı vermiştir. Bizler Türk milletinin bir ferdi olarak Türk yargısının vermiş olduğu bu karar bu anlamıyla çok önemlidir. Darbeciler yargılanmıştır ve mahkeme bu konuda kararını vermiştir. Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk yine bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur. Büyük fedakarlıkla çalışan tüm adliye personeline ve yargı mensuplarına milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Elbette kararı Türk yargısı veriyor, delillere göre karar veriyor. Mahkum olan, beraat eden, bunlar Türk yargısının kendi takdirinde olan konulardır. Ama biz Türk milletinin bir ferdi olarak bu sonucu görmek hepimizi memnun eden bir sonuçtur" dedi.

(Mevlüt Hasgül - Mustafa Apaydın/İHA)

Bugün 18:01 TSİ Ankara- Siyaset

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