Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 18:01 TSİ- Siyaset

Adalet Bakanı Gül ’’Hakeden hakettiği cezayı almıştır"

Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler yargılanmıştır. Bu kararı bağımsız Türk yargısı vermiştir. Hakeden hakettiği cezayı almıştır" dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

(İHA)

Bugün 18:01 TSİ Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Çinli iş insanlarından TBMM'ye ziyaret mask
Çinli iş insanlarından TBMM'ye ziyaret
Yıldırım ve İmamoğlu’nun İlk Karşılaşma Anı Görüntüleri mask
Yıldırım ve İmamoğlu’nun İlk Karşılaşma Anı Görüntüleri
Büyükataman'dan İP'ye Zor Soru... HDP, CHP ve İP ortak İstanbul Mitingini Ne Zaman Yapacaktır? mask
Büyükataman'dan İP'ye Zor Soru... HDP, CHP ve İP ortak İstanbul Mitingini Ne Zaman Yapacaktır?
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını mask
Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını
Ata Memleketi Çankırı'dan İngiltere Başbakan adayı Johnson'a, destek mask
Ata Memleketi Çankırı'dan İngiltere Başbakan adayı Johnson'a, destek
Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere Mesaj mask
Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere Mesaj
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?" mask
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?"
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti mask
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! mask
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor!
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi mask
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı mask
6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

GALERİ

Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı mask
Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan Dönemi Başlıyor mask
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan Dönemi Başlıyor
Elektrik Trafosu Bomba Gibi Patladı mask
Elektrik Trafosu Bomba Gibi Patladı
Şile’de Hortum Paniği Yaşandı mask
Şile’de Hortum Paniği Yaşandı
’’Derya’’ Kod Adlı Teröristin Yakalandığı Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı mask
’’Derya’’ Kod Adlı Teröristin Yakalandığı Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ankara’nın İlk VIP Sineması CGV’ye Ödül Getirdi mask
Ankara’nın İlk VIP Sineması CGV’ye Ödül Getirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL