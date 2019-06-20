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Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan çatı davasında karar açıklandı. Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri eski Orgeneral Akın Öztürk, darbe bildirisinde imzası olan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ eden eski Tümgeneral Mehmet Dişli ve eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan çatı davasında karar açıklandı. Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri eski Orgeneral Akın Öztürk, darbe bildirisinde imzası olan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ eden eski Tümgeneral Mehmet Dişli ve eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki büyük duruşma salonunda görülen davada, aralarında 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların avukatları hazır bulundu. Verilen kararda sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk, darbe bildirisinde imzası olan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tümgeneral Mehmet Dişli ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski Yarbay Ertuğrul Terzi’ye de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başyaveri ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Kurmay Albay Ali Yazıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, TRT’ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ve Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski Kurmay Albay Fırat Alakuş ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Bugün 18:01 TSİ Ankara- Asayiş

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